Ja til utvikling av jernbanen

Dei som trur at vi eller andre europeiske land vil akseptere eit lågare sikkerheitsnivå med den nye lovgivinga, må snarast sjå på det reelle innhaldet i dei nye krava og tenke seg om ein gong til. I dei åra som har gått etter at jernbanepakka først blei lagt fram, har både EU og dei nasjonale myndigheitene arbeidd godt med å kome fram til nye og meir tydelege sikkerheitskrav. Det er ingen skilnad på om det er private eller statseigde selskap som køyrer toga. Dei nye krava vil gjere sitt til at det blir enklare for tilsynsmyndigheitene å handheve krava, og det skal Statens jernbanetilsyn framleis gjere her i Norge.

Det kan òg virke som om Kollstad meiner at jernbanen vår skal bli privatisert, slik den i ein periode var i England. Det er ikkje riktig. Norsk jernbaneinfrastruktur og -eigedom skal framleis vere statleg, og vi skal halde fram med å kjøpe persontransport med tog. Men vi er positive til å bruke konkurranse som eit verkemiddel for å realisere gode tenester, samstundes som vi sikrar at vi får mest igjen for skattepengane som går til jernbane. Både private og offentlege verksemder kan delta i konkurransane.

Kollstad har rett i at den stolte jernbanenasjonen England har hatt utfordringar med sikkerheita på jernbanen. Det er 20-25 år sidan, og problema oppsto ikkje minst på grunn av ein periode med for lite statleg kontroll over infrastrukturen. Denne feilen kjem ikkje vi til å kopiere. Staten skal framleis ha kontroll over infrastrukturen og fastsette sikkerheitsnivået. Det er òg verdt å nemne at sikkerheita i England er god. Landet ligg no på plassen før Norge på statistikken.