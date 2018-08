Ingen vil lære av Libya-krigen

Hilde Lysengen Havro skriver i Nationen 10. august at vi må snakke om Libya-krigen. Det viktigste spørsmålet er om Nato har sin eksistensberettigelse, og om ikke Norge bør melde seg ut av Nato og bryte de militære båndene med USA.

Enhver opplyst politiker som hadde fulgt Gaddafi i 42 år og hadde den aller minste kunnskap om Libya kunne på stående fot avsløre at påstandene om Gaddafi var rene oppdiktede løgnhistorier.

Norge var ikke angrepet av Libya, og hadde derfor heller ingen forpliktelse til å være med i krigen slik Hilde Lysengen Havro hevder selv om Norge er med i Nato. Natos strategiske konsept av 2010 har gjort at Nato er endret fra en forsvarsallianse til en aggressiv angrepsallianse som må engasjere seg i kriger og konflikter av alle slag, oppdiktede eller reelle for å berettige sin eksistens.

Forvandlingen av Nato begynte etter Sovjetunionens oppløsning. Ikke bare vil Nato, med Norge som en lydig og dressert puddel, garantert gå til flere kriger mot land på løgnaktig basis for å spre mer død, lidelse, terror, ødeleggelse, skape mer ufred i verden, og for å støtte opp om USA, s ondskap og ønske om verdenshegemoni.

Det er vel slik våre politikere vil ha det når de så unisont støtter opp om Nato og USA og ikke vil lære. Å lære av sine feil vil jo redusere ens makt og det er en uutholdelig tanke. Den tidligere franske etterretningssjefen Yves Bonnet uttalte at Nato må hausse opp trusselen fra Russland for å berettige sin egen eksistens.

Kanskje Navarsete og andre norske politikere kunne lære såpass at de gikk inn for å melde Norge ut av Nato og bryte de militære båndene til USA for å trygge Norges sikkerhet, ved heller å bygge opp et eget sterkt nasjonalt invasjonsforsvar?