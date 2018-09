Ingen tårer for McCain

Erling Kjekstad forsøker seg med noen rosende ord om den nylig avdøde amerikanske senator John McCain i Nationen den 31. august, men det kunne han ha spart seg.

McCain var en notorisk bølle, krigshisser og antihumanist som stod for det aller verste i amerikansk utenriks og krigspolitikk. Han anmodet president Nixon om å teppebombe Kambodsja, støttet aktivt Irak-krigen og Libya-krigen, og fikk den amerikanske administrasjonen til å støtte terroristene i Syria med våpen som bare skapte enda mer sivile lidelser uten at McCain noen gang har brydd seg om andre lidelsene til andre lands sivilbefolkning eller om menneskerettigheter.

Hensynet til krigsindustrien og USAs ønske om verdenshegemoni går foran alt når USA intervenerer i andre land. McCain samarbeidet med de høyreekstreme bevegelsene Svoboda og Høyre sektor ved det amerikanske kuppet i Kiev i 2014, og McCains notoriske antihumanistiske og umenneskelige holdning til respekten for menneskeliv i andre land kan også illustreres godt ved at han gikk inn for å bombe Iran og Nord-Korea.

Hans kynisme og umenneskelighet har også vist seg ved at han aktivt har gått inn for å selge våpen til Saudi-Arabia som bomber Jemen, og man har hatt en ekstrem humanitær katastrofe som McCain ikke har brydd seg det døyt om. McCain var ingen krigshelt og burde ha blitt stilt for retten for sine krigsforbrytelser mot menneskeheten og fått livsvarig fengsel.

Når Nato nå vil hylle og ære denne krigshisseren som kontinuerlig har oppfordret til krig, død, ødeleggelse, lidelse og massemord, er det bare en bekreftelse på at Nato er blitt en aggressiv krigsallianse og terror-organisasjon med mål om å spre mest mulig krig, død, ødeleggelse, lidelse og terror i andre land. McCains bortgang burde derfor ha blitt forbigått i absolutt foraktelig stillhet.