I rikdommens skygge

Alle av oss som kan det, nyter den herlige varmen og lyset og føler at livet likevel er verd å leve, til tross for jaget etter nye materielle ting som vi bare må ha fordi ”alle” andre har det. Først mot kvelden, blir skyggene lange og markerer at nytelsen bare varer et kort øyeblikk og at stresset og plikten venter der ute et sted.

Svært mange av oss er ikke friske nok til å fange opp solens velgjørende varme og lysstråler.

Vi ligger i en seng på et sykehus, eller er plassert på en helseinstitusjon, der de altfor få omsorgspersonene gjør sitt beste for at vi skal ha det bra. Men det er ingen som har tid til å slå av en prat eller komme med et trøstende ord, fordi tiden kun er tilmålt til å dekke de mest elementære og primitive behov.

Ut over landet i de mange hjem, ligger det mennesker som roper om hjelp og pleie fordi det offentlige hjelpesystemet mangler de nødvendige ressurser til å bygge ut et forsvarlig hjelpetiltak.

Annonse

Dette er dagens Helsenorge i et nøtteskall og en av de svarteste og lengste skyggene i dette styrtrike landet.

Strålingen fra oljerikdommen som velter innover landet, når ikke fram til de svakeste av oss fordi det står ”mektige” rikspolitikere i veien og kaster mørke skygger over steder i landet der de syke og svake av oss, håper å få hjelp til en bedre livssituasjon og der den eldre generasjon etter et aktivt arbeidsliv, skal få sin rettmessige etterlønn for å ha bygget opp hele folket sin velferd.

Det at våre folkevalgte politikere, fullstendig lar seg styre av kyniske og ensrettede kapitalkrefter, kan bare bety at de er intellektuelt umodne eller at de er kjøpt opp og betalt av kapitalens iskalde ideologi, der penger og profitt er enerådende.

Norge som er det mest kapitalsterke landet på jorden i forhold til innbyggertallet, har råd til å utvikle og ta i bruk det beste som finnes, når det gjelder utstyr og personell til sykehus og andre helseforetak.

Kvalitet og kvantitet på disse samfunnsnødvendige områdene, er blant politikernes klare plikter.