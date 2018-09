Hvor ønskelig er det å erstatte melk med soya og havre?

I Nationen 17. september skriver Christiane Jordheim Larsen at import av drikke basert på soya og havre er mer enn firedoblet siden 2006. Tine vil nå få del i dette markedet og satser på vegetarisk iskaffe basert på havre høstet i EU-land. Konsernsjef i Tine, Hanne Refsholt, forteller at målet nå er at havren i Tines nye plantebaserte drikke skal hentes fra den norske bonden. På spørsmålet «Hvorfor skal et samvirke eid av melkebønder konkurrere om kunder som ikke drikker melk?» svare hun at Tines satsning skal være «relevant for flest mulig forbrukere – i flest mulig situasjoner». Det opplyses i artikkelen at nordmenn drikker stadig mindre melk og at vi har sett en nedgang på 3,8 prosent siden 2016.

Det kan være interessant å gjøre oppmerksom på en artikkel i det verdenskjente medisinske tidsskriftet «Lancet» fra 11 september i år. «Forbindelsen mellom inntak av melkeprodukter og hjertekarsykdommer». Dette er en undersøkelse som inkluderer noe over 136.000 individer mellom 35 og 70 år fra 21 forskjellige land, med gjennomsnittlig observasjonstid på 9,1 år. Forskerne har registret deres forbruk av melk, yoghurt, ost og smør, og relatert det til deres forekomst av hjertekarsykdommer.

Det er all grunn til at Tine skal satse på at folk i Norge fortsetter å drikke melk og ikke går over til soya- og havredrikk.

Bakgrunnen for undersøkelsen er kostholdsanbefalinger som fraråder høyt inntak av melkeprodukter på grunn av frykten for at melk med sine umettede fettsyrer vil føre til hjerteinfarkt. Disse stadig gjentatte anbefalinger mangler, ifølge artikkelen, vitenskapelig forankring. Konklusjonen på studien i «Lancet», som er gjennomført i tidsrommet 2003 til 2018, er at «høyere daglig inntak (av melkeprodukter) var assosiert med lavere risiko for hjertekar sykdommer, særlig hjerneslag. Vår undersøkelse understøtter at inntak av melkeprodukter ikke bør frarådes, - kanskje til og med oppfordres til i lav- og middelinntekts land der inntak av melkeprodukter er lavt».

Det er all grunn til at Tine skal satse på at folk i Norge fortsetter å drikke melk og ikke går over til soya og havredrikk. Ikke bare av hensyn til våre melkeprodusenter, men også med tanke på folkehelsen. Nå har de et tungt vitenskapelig belegg for å gjøre nettopp det.