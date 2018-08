Hva i all verden er «Ringvirkninger»?

Jeg og andre bønder mottar overføringer fra staten. Sånn sett bidrar alle som betaler skatt, også du, og for den del jeg. Overføringene, eller kall det subsidier, er en del av vår inntekt og er helt avgjørende for at vi kan drive med matproduksjon. Det gjelder uansett størrelse på bruket, hva vi produserer eller hvor vi produserer det i landet. Landbrukspolitikk går ikke på om vi skal ha overføringer eller ikke, men mer på nivå og hvordan overføringene blir brukt for å styre vår matproduksjon i ei villet retning. Det er det ulike meninger om.

Årets tørke har satt mange bønder i alvorlige likviditetsproblemer. Når inntekta uteblir og utgiftene øker dramatisk, kommer forfallsdatoen på regningene fort. Landbruket og staten skal om kort tid forhandle om tilleggsbevilgninger for å avhjelpe bønder som er i akutt økonomisk krise, fordi avlingene har sviktet dramatisk.

Overføringene til meg og andre bønder, hvor du da bidrar med dine skattepenger, er ikke skattepenger tapt eller rett i sluken. Hva bruker vi dine skattepenger til? Jo, de får føtter å gå på og blir brukt til å kjøpe tjenester og varer hos andre bedrifter i din kommune og i nabokommunene, som fører til arbeidsplasser, som igjen bidrar til skatteinngang hos kommunene og stat. De blir i all hovedsak brukt lokalt. Jeg påstår at hver krone staten investerer i norske bønder, gir minst like god avkastning som en hvilken som helst aksjeportefølje i oljefondet.

Annonse

1 bonde bidrar til minst 3 andre arbeidsplasser. Det er ikke en røverhistorie!

Jeg sjekket regnskapet hittil i år. Nesten 50 andre bedrifter eller foretak har fakturert meg for en vare eller en tjeneste så langt. 1 bonde bidrar til minst 3 andre arbeidsplasser. Det er ikke en røverhistorie! Det er helt sant, men allikevel diffust. Hvem er disse 3 andre? Jo, noen få av dem finner du billedgalleriet, 20 stykker. Jeg har med tillatelse, tatt bilder av enkeltpersoner, hvor jeg har bidratt til deres arbeidsplass, og til omsetning i de bedriftene de jobber, fordi de har fakturert meg for en vare eller tjeneste.

Det er hva og hvem «ringvirkninger» er av statens investeringer i min og andre bønders matproduksjon. Avslutningsvis klarer jeg heller ikke å la være å nevne at 4 bønder som produserer 250 tusen liter melk hver, bidrar med flere arbeidsplasser, mer omsetning i andre bedrifter og til mer skatteinngang, enn 1 bonde som har erstattet disse 4 og produserer 1 million liter melk alene, for ikke å snakke om hvis 10 produserer den millionen i stedet for 1, men landbrukspolitikk får vi ta en annen gang :)

Akkurat nå gjelder det hvor mye Erna og regjeringen vil investere i å opprettholde «ringvirkninger» i Kommune- og Bygde-Norge etter årets tørke.