Helsearbeidet må styrkes

I mai meldte NRK at vi mangler 5900 sykepleiere il landet vårt nå, og sykepleierforbundet beskriver situasjonen som "en varslet krise". Altså er situasjonen alvorlig, og myndighetene må hurtig ta sterke økonomiske grep for å rette opp dette forholdet før det blir enda verre.

Vi kan ellers komme i den situasjonen at syke, eldre og hjelpetrengende mennesker ikke kan regne med å få den hjelp de trenger, i vårt rike land. Vi vet at eldre innbyggere vil øke sterkt i antall de kommende år, og de kan bli hardt rammet av disse forhold.

En vesentlig grunn til denne mangel på sykepleiere, har vært mangel på studieplasser og praksisplasser for helsefagstudentene, og tidligere også mangel på søkere til dette yrket i henhold til behovet. Nå står søkerne i kø for å ta studiet, mens myndighetene ikke har greid å legge godt nok til rette for situasjonen. I denne utdanningen er det helt nødvendig med praktisk opplæring underveis, og derfor må alle aktuelle instanser bestrebe seg på skaffe nok praksisplasser for studentene, og selvfølgelig også nok studieplasser.

Fylkeseldrerådet i Troms, hvor jeg er medlem, har i en årrekke arbeidet for rekruttering til helsefag-utdanningen i vg skole. Det gjelder etablering av nok studieplasser og praksisplasser, en god struktur for yrkesfagene, mer desentralisert utdanning, og ei positiv holdning til helsefaget og helsearbeidet. Noe er også forbedret, men vi er ikke kommet i mål enda.

I 2018 er det opprettet ca. 100 nye studieplasser for sykepleiere i landet, mens vi på landsbasis mangler 5900 sykepleiere i arbeid. Som vi skjønner, og som myndighetene må ta til etterretning, så må det et svært sterkt grep til for å rette opp situasjonen.

Samhandlingsreformen har også medført at kommunene må ta imot sykere pasienter fra sykehusene nå enn før, og som betyr at det er større behov for kompetente ansatte i helsesektoren i kommunene enn tidligere. I tillegg er det en betydelig mangel på sykehjemsplasser i landet, slik at mange eldre står i kø for å få plass. Totalt sett vil behovet for sykepleiere og helsepersonell bli sterkt stigende i kommende år.

Jeg vil til slutt understreke nødvendigheten av at det umiddelbart må settes i gang tiltak av sentrale og lokale myndigheter, slik at helsearbeidet styrkes, og at syke, eldre og hjelpetrengende mennesker kan få den hjelp de trenger, nå og i fremtiden.