Hareides «Bergpreken»

Den fikk meg til å kjøpe hans nylig utgitte bok: «Det som betyr noe - Et KrF for vår tid». I skrift og tale understreker Hareide at KrF først og fremst er til for dem som ikke har en sterk stemme i vår debatt og vårt samfunn. Han mener i tydelige vendinger at KrF må fornye seg og velge en ny vei som politisk bevegelse.

I dagens politiske Norge er det økende kamp mellom det som vi kan omtale som et Samholds-Norge med liten forskjell mellom mennesker, til et Markeds-Norge der «Dansen rundt gullkalven», mer rikdom til de rike og større forskjeller mellom samfunnsgrupper er dagens politiske kurs.

Her er Hareides valg for KrFs vei soleklar. Han vil ha et sterkere Samholds-Norge. Partiet må derfor søke et sterkere samarbeid med Arbeiderpartiet. Han vil ha et nytt KrF som ikke definerer seg som et borgerlig parti .Partiet skal være blokkuavhengig ,-et kristendemokratisk folkeparti som gir svar på vår samtids største utfordringer.

Hareide vil bremse dagens sterke markedskrefter. Han vil ha et Samholds-Norge med mer likhet og fellesskap i deling av godene. Dette er den politikk vi alle kjenner som sosialdemokratisk. Derfor tar han et klart valg. Han vil ha et nytt uavhengig KrF som ikke bindes sterkt til borgerlig markedsliberalisme og «Dansen rundt gullkalven».

Det var noe bibelsk over lederen av KrF da han holdt sin historiske tale til landsstyret. Han ville vise dem veien de måtte gå for å komme ut av ørkenen. Tiden vil vise om de hører på hans klare budskap om veivalg.