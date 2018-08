Handel tryggar ikkje sjølvforsyninga

Under tittelen «Handel trygger landbruket» i kronikk i Nationen den 10. august tek landbruks- og matminister Jon G. Dale til orde for at handel, import såvel som eksport, på alle måtar er positivt og nødvendig for norsk landbruk, og såleis for det norske folk som treng mat ,og bøndene som skal leve av å produsere den i sin kamp mot regjeringas import- og handelsiver.

Erfaring syner at han langt på veg har rett, fordi me gjennom lang tid har basert oss på liten grad av sjølvberging på alle område, også når det gjeld matproduksjonen i landbruket. Nesten alt driftsmateriell som trengs for å drive effektivt og moderne landbruk må me kjøpe frå utlandet, fordi me ikkje er i stand til å produsere det sjølve på grunn av høgt norsk kostnadsnivå og lita evne og vilje til å satse. Dette er vanskeleg å snu så lenge me baserer velstanden vår på olje. Men det me kan snu er å gjere oss mindre avhengig av stor grad av matvareimport, og som svar på dette relativt liten norsk eksport.

Me må trygge sjølvforsyningsevna ved å basere oss på mest mogleg eigenprodusert mat, fordi det fins ingen garanti for at matvareimport er den einaste og tryggaste måten å brødfø det norske folket på i all framtid. Klimascenariet og grunnlaget for å dyrke jorda er eit større trugsmål for mange av handelspartnarane våre når det gjeld matprodukt enn det er i vårt eige land.