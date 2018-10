Gavepakke til TV2

Kulturdepartementet med minister Trine Skei Grande i spissen skriver under en avtale med TV2 om årlige, statlige bidrag på 135 millioner pr. år i en femårsperiode. Det begrunnes med TV2s oppdrag som kommersiell allmennkringkasting.

Det er tydelig at når en må ty til statlige subsidier i denne størrelsesorden, er det for å danne en motvekt mot NRK, som heldigvis ikke er basert på reklame. Slik går våre skattepenger til et mediekonsern, som i utgangspunktet skulle ta opp konkurransen med NRK og andre – basert på reklameinntekter, men som må ha statlig hjelp.

Vi skal altså være med å betale for å se og høre på trettende reklame som vi helst vil være foruten. Kanskje det kunne være en idé å tilpasse drift og kostnader etter inntektsgrunnlaget (reklameinntektene) i stedet for kjempedyre programopplegg som betinger offentlig støtte.

Et betimelig spørsmål er om regjering og Kulturdepartement vil være like gavmilde når det gjelder kulturtiltak ellers, ikke minst ute i distriktene. Det er mer enn nok av reklamebaserte radio- og TV-kanaler om vi ikke skal forsterke dette ytterligere. Men det er ellers ikke overraskende at vår nåværende regjering går for dette, og betegner det som kompensasjon. For hva?

Hvorfor bygge opp en virksomhet som er avhengig av årlige statlige overføringer for å eksistere? Det holder ikke bare å henvise til at NRK er lisensbasert. Det har hele tiden ligget til grunn og vært kjent for alle aktører som vil konkurrere i denne bransjen, og som har bred folkelig støtte.

I det nye budsjettforslaget vil riktig nok TV-lisensen øker med beskjedne kroner 75, men på langt nær nok til å dekke løpende utgifter. NRK må fortsatt effektivisere for minst 70 millioner – og må redusere antall ansatte for femte året på rad.

De siste åra har NRK redusert antall ansatte med rundt 400, og inntektene vokser mindre enn kostnadene. Det vil være et ekstra krav til NRK om programkvalitet og med norsk innhold, og det koster.