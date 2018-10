Gartnere kan ikke leve på luft og kjærlighet

Fra og med skoleåret 2014/2015 ble det igangsatt et forsøk med yrkesutdanning for agronom og gartner som innebærer to år i skole, og to år som lærling i bedrift. Men dette prosjektet har ikke klart å skape nok engasjement og interesse for gartneryrket. At noe må gjøres er vi alle enige om. Det nye lærling-løpet har jeg ikke noe negativt å si om, men hvis vi ønsker å fortsette og utdanne faglærte gartnere må noe gjøres.

«Stor mangel på fagutdannede gartnere», «Gartnerutdannelsen ligger nå med brukket rygg» og «Svært bekymret for den synkende interessen for å ta gartnerutdannelse» er flere ting som nevnes i en artikkel som er skrevet av Nationen 3. oktober. Det er et tydelig tegn på at det er på tide med handling.

Et av initiativene som hittil har vært gjennomført er å informere om utdannelsen. Men heller ikke dette har klart å lokke flere unge til å velge gartneryrket.

Selv om jeg skulle ønske det, så kan vi ikke leve på luft og kjærlighet. Overenskomsten for jordbruks- og gartnernæringene mellom NHO og fellesforbundet, viser at gartneryrket er et av de dårligste betalte yrkene i landet. Dersom vi ser på andre faglærte yrker, så kommer gartnernæringene særs dårlig ut.

Som ferdig faglært gartner etter 4 år med utdannelse starter man med en lønn på 157,70 kr i timen. Til sammenligning starter yrker i byggfag på en lønn på 203,80 kr i timen som faglært, og i butikkoverenskomsten starter man med en lønn på 157,50 kr i timen som ufaglært og uten ansiennitet.

Det sier seg selv at den dårlige lønna gjør det svært vanskelig å rekruttere unge til en framtid innen gartnernæringene. Er det i det hele tatt mulig å motivere flere til å velge gartneryrket når lønningene henger så langt etter andre næringer? Og er det rettferdig at gartnere skal kunne leve av en så lav lønn?

Gartnernæringa skriker etter kompetanse og vi trenger god rekruttering til faget. Det er superviktig at vi har gartnere med kunnskap om å dyrke planter, grønnsaker, frukt, bær osv. Norsk mat er fremtiden, blir det sagt. Jobben vår er viktig og vi fortjener en rettferdig lønn som tilsvarende andre faglærte yrker, og det tror jeg vil si mye på rekruttering fremover. Det er på tide å gjøre noe for å løfte gartneryrket!