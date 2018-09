Fylkessammenslåinger og rovdyr

NRKs radioprogram Politisk kvarter fjerde september hadde fylkessammenslåinger til diskusjon. Og det ble gjentatt og gjentatt at man må rette seg etter Stortingets vedtak. Jeg føyer til, samme hvor urimelig det er.

Det blir også gjentatt og gjentatt at det skal deles ut oppgaver til storfylkene. Så vidt jeg vet er det ikke engang noe stortingsvedtak på akkurat det.

Ser man på hvordan det gikk med rovdyrforliket, ser man at Stortingets vedtak i praksis blir neglisjert med alle slags påfunn.

Regjeringen har hatt god tid til å planlegge, i alle fall omtrentlig, oppgaveoverføringer til storfylkene, og Finnmark har etterlyst dem. Men har Finnmark fått vite noe om hvilke betydelige nye oppgaver som kan være aktuelle for dem? Ikke så vidt jeg vet.

Min antagelse er at storfylkene risikerer å bli avspist med smuler, kanskje særlig de i nord. Bøndene fikk ikke det engang.

Vi har nå hatt den blodigste sommeren, og Elvestuen står fram og sier at stortingsvedtaket blir etterfulgt. Det er klart at drapene, skadene og pinslene går ned når en del bønder ikke tør å sende dyra på utmarksbeite, men må tære på vinterforet, mest på grunn av pinsler for dyra og dem selv.

Regjeringen produserer alle slags grunner for ikke å rette seg etter Stortingets vedtak. Det siste jeg leste i Nationen om det, var at dersom bjørnen skulle skytes ved hjelp av hund kunne den bli stresset. Slå den.

At hundrevis av sauer blir stresset og pint til døde, betyr ingenting for miljøvernministeren. Dyrevelferd for sau på beite er avgått ved døden.

Altså, til dere som skal sammenslåes – stol ikke på regjeringen. Statsrådene har fullmakt til å finne på unnskyldninger eller ikke finne på. Det er et lotteri.