Frykten for en historieløs fremtid

Klimautfordringen må løses, det er alle enige om. Derfor ser jeg med frykt på at dagens klimadebatt blir stadig mer historieløs og trangsynt. Istedenfor stadige forsøk på å finne opp kruttet på nytt, burde landbrukets erfaringer om forvaltning av naturen være kjernen i arbeidet med morgendagens miljø.

Selv vokste jeg ikke opp på gård, men en oppvekst nær naturen har gitt meg innsikt i hvordan samspillet mellom mennesker og naturen fungerer. Da jeg var liten var jeg med seternaboene i Rendalen og kinnet smør av melk fra utmarksbeitende kuer. Senere på dagen kunne jeg løpe alene til fjells fordi beitedyrene holdt kulturlandskapet og stiene i orden. Nå truer Miljødirektoratet med å legge ned all beitenæring i Sør-Norges største kommune, Rendalen, og klimaforkjemperne vil frede all utmark. En slik politikk vil utrydde lokalmiljøene i distriktene og føre til gjengrodde og ødelagte kulturlandskaper.

Gode erfaringer med naturen er jeg ikke alene om, og det er mange som har flere av dem enn meg. Likevel blir de ikke hørt når bærekraftig utvikling diskuteres. Daglig kan man lese overskrifter om at klimabevegelsen vil avvikle dyrenæringer, forhindre utmarksbeite og redusere landbrukets rolle i det moderne Norge. Dette vitner om en feilslått forståelse av ordet bærekraft.

Begrepet bærekraft betyr at neste generasjon skal få like gode muligheter som oss. Dagens bruk av jorda er ikke bærekraftig, men tidligere generasjoner klarte det. Helt siden jordbruksrevolusjonen har hver generasjon i gjennomsnitt fått bedre levevilkår enn den forrige. Hvorfor da denne angsten for å se bakover i historien for å finne morgendagens løsninger?

Det er ikke landbruk som ikke er bærekraftig. Det er skiftet i fokus fra bygdene til byene som har skapt samfunnet som i dag ødelegger kloden. Samfunnet ønsker å glemme at hogst av gammel barskog skaper ny vekst og et positivt karbonregnskap. Metangassutslippet fra storfeet i Norge er ikke det store problemet. Det er ignoransen ovenfor kompetansen om en fornuftig forvaltning av naturen det norske landbruket sitter på, som er utfordringen. Jeg sier ikke at landbruket skal fredes i klimadiskusjonene, snarere tvert imot. Ta med bonden inn i diskusjonen og lytt til erfaringene deres, førstehåndskunnskap er alltid viktig!

Min generasjon vil med dagens politikk ikke ha et bærekraftig Distrikts-Norge å flytte tilbake til. Det vil ikke bare ha fatale konsekvenser for oss som ønsker å flytte hjem til utkantene, men også de som helst ser at den nærmeste skogen har asfaltstier og belysning. Uten distriktene vil bysamfunnene miste ressursene til å opprettholde sin verdiskapning. I et slikt scenario vil vi ikke lenger kunne redde kloden vår. Klimaforkjempere burde derfor se til distriktene våre. Bøndene har 10.000 år med erfaring i å finne bærekraftige løsninger, lytt til dem!