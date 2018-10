Frp styrker yrkesfagene

Fagbrev er nå mer etterspurt i næringslivet enn mastergrad, og både bedrifter og offentlig sektor vil i fremtiden ha et stort behov for dyktige medarbeidere med fag- og yrkesutdanning. Derfor jobber vi for at flere skal velge yrkesfaglig utdanning.

Med Frp i regjering er de yrkesrettede utdanningene styrket med nesten 700 millioner kroner. Lærlingtilskuddet er økt med til sammen 21.000 kroner per lærling siden 2013. Samtidig sørger regjeringen for at yrkesfaglærere får bedre muligheter for kompetanseheving, slik at vi sikrer elevene den oppdaterte undervisningen som de fortjener og som samfunnet trenger.

Annonse

Med Frp i regjering har søkertallene til yrkesfagene økt og for første gang på mange år er det nå like mange elever som velger yrkesfag som studieforberedende på videregående. Samtidig øker antall lærekontrakter for tredje år på rad.

Vi lever i spennende og utfordrende tider. Teknologiske fremskritt gjør at samfunnet utvikler seg raskt. Det krever at utdanningene som skal levere fremtidig arbeidskraft må være fleksible og tilpasningsdyktige. For å bygge landet trenger vi ikke bare folk som går på jobb i dress, men mange flere av dem som går på jobb i kjeledress.

Derfor er det veldig gledelig at regjeringen i statsbudsjettet for 2019 vil sette av 30 millioner kroner til et kompetanseløft for arbeidere i bransjer som er særlig utsatt for omstilling og digitalisering, og vil bevilge 36,3 millioner til forsøk med etterutdanning til fagbrev gjennom moduler. Det vil gi flere mulighet til å stå lenger i jobb. Ingen skal gå ut på dato.

Norske fagarbeidere har vært, og er fortsatt, blant de beste i verden. Det skal de fortsette å være, og derfor må styrkingen av yrkesfagene fortsette. Det vil Fremskrittspartiet fortsette å jobbe for.