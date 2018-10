Framtida «skapes» nå

Utviklingsfondet og Ruralis har utarbeidet rapport om matvaresikkerheten, som var nyhetsoppslag 24. september, og ble fulgt opp med lederartikkel dagen etter. Norge har lite jordbruksareal og er avhengig av import av både brødkorn og kraftfôr. Dermed er matvaresikkerheten her avhengig av verdensmarkedene for brødkorn, fôrkorn og soyabønner.

Om etterspørselssiden vet vi at verden får stadig flere «munner å mette». Særlig i Afrika; men også i Latin-Amerika og i stor sørlig del av Asia. Vi vet også at stadig større del av verden industrialiseres, så stadig flere kan arbeide seg ut av fattigdom, og ikke lengre må nøye seg med de aller billigste matvarene: Kinas import av soyabønner fra Brasil øker hvert år, fordi før fattige kinesere nå har fått råd til å kjøpe husdyrprodukter, så stadig mer soya til kraftfôr må importeres til Kina.

Også Norge deltar i denne utviklingen, med lakseoppdrett som vekstnæring og oppdrettslaks som holder på å bli «vegetarianer», med økende andel soya i fôret. Dermed «bidrar» også vi til avskoging av Brasil, som synes å være nødvendig for å dekke økende verdensbehov for soya.

Hadley-senteret i London har laget prognose for klimaet om 50-70 år, med sannsynlig økning av CO2-innholdet i atmosfæren som forutsetning. Den viser at temperaturene vil stige (litt) over alt, og antyder at det i noen områder med mye korndyrking også vil bli litt mindre nedbør. I præriestater i USA – der også det helt naturlige klimaet var tørt – har mange farmere boret dype brønner, og pumper opp grunnvann til kunstig vanning av åkrene. I såpass tørre områder er grunnvannet lagerressurs som er «bygd opp» over lang tid, og som med uttak nesten hver sommer vil brukes opp i løpet av et antall tiår.

Nytt vann til præriestater i USA må nok komme nordfra, og antakelig helt fra det digre magasinet Williston Lake langt nord i delstaten British Columbia. Kanal derfra kan graves gjennom de tørreste delene av delstatene Alberta og Montana, og videre sørover helt til Edwards-platået i Texas. Dette blir et enormt prosjekt, som vil kreve lang tid til planlegging, vanskelig saksbehandling, vanskelig finansiering, og gjennomføring! Eksport av også vann til USA – i tillegg til mye jordolje og naturgass – er upopulært i Canada. USA har nå både store budsjettunderskudd og enorm statsgjeld, og vil «slite» med finansiering av slikt prosjekt!

India og Pakistan er sentral del av «stor sørlig del av Asia». «Indian Rivers Interlink Project» var/er et velment men lite realistisk forsøk på å overføre store vannmengder fra områder med nedbøroverskudd til andre områder med nedbørunderskudd, bare i India. Pakistan har tilstrekkelig vann; men bare så lenge Indus har stor vannføring fra bresmelting i Himalaya og Karakoram. Det er lett å spå at det vil bli vannkrise så enten mye vann eller mye brødkorn må importeres til Pakistan, når breene har smeltet ned så det blir liten vannføring i Indus. Nytt vann til Pakistan – og den «tørre» delstaten Rajasthan i India – må komme østfra, gjennom lavt vannskille vest for Delhi, og helt fra sideelver til Ganges i Nepal. Dermed blir også dette et temmelig tidkrevende prosjekt.

Framtidige regionale vannkriser og global kornkrise kan nok unngås; men de to framtidige vannprosjektene som er antydet her viser at det vil ta lang tid å skaffe mye nytt vann til store tørre områder. God framtid kan «skapes»; men med både befolkningsvekst og industrivekst er sikring av matvaretilgangen hastesak!