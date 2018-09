Fra Libya til Trøndelag

Kjøper vi hus i Norge plikter vi å undersøke huset selv, for å oppdage feil og mangler som ikke er nevnt i salgsprospektet.

I 2011 slapp norske jagerfly etter ordre fra norske politikere nesten 600 bomber over folket i Libya - uten at politikerne hadde undersøkt hva som skulle være hensikten og om forholdene i Libya var slik som våre allierte hevdet. Nå i ettertid kan vi slå fast at det var vesentlig feilinformasjon om forholdene og i det materialet norske politikere fikk fra NATO allierte: USA, Frankrike og England. Det fremgår av granskingsrapporten som nylig ble fremlagt av tidligere stats- og utenriksminister Jan Petersen.

Påstanden som skulle rettferdiggjøre bombingen, nemlig at Libyas statssjef Muammar Gaddafi bombet eget folk har vist seg å ikke stemme. Men var norske politikere klar over at det var usant? Det er sannsynlig ettersom etterretningstjenesten til våre allierte og militære ledere visste det. Det er lite troverdig at denne informasjonen ikke ble delt før Norge startet bombingen av bl.a. presidentpalasset.

Før bombinga uttalte nemlig daværende forsvarsminister Robert Gates og høytstående amerikanske militære i en høring i Senatet: «Vi har ingen indikasjoner på, og kan ikke bekrefte at Gaddafi bomber sitt eget folk.» Selv om de sa dette, tvang(?) Hillary Clinton gjennom bombinga, og den norske regjeringa med nåværende Nato-sjef Jens Stoltenberg som norsk statsminister trådte velvillig til, med fly og bomber.

Og ikke nok med det – han sier i dag at han ville gjort det samme på nytt – selv om han nå vet at bombinga var basert på løgner og med kjennskap til hvilke følger NATOs angrepskrig har fått for Libya, ikke minst for sivilbefolkningen i Lybia.

Som Åge Aleksandersen synger i sangen: «Berre liv.» (1982): «Men skriket fra oss bli itj hørt/Der man slår på krigstromma/ Gi mæ håp, gi mæ liv, gi mæ trua igjen/no e alt æ har bærre angst min venn.»

Med 40 000 soldater, 140 kampfly, 70 skip og 10 000 militære kjøretøy som snart skal trene på krig i MidtNorge - under kommando av folk som uten skrupler bomber et fjernt folk - og vil gjøre det samme på nytt - kan vi da tro på at det er vanlige folks ve og vel som skal beskyttes?