Forstår NSG hva en bekymringsmelding er?

Det er urovekkende å lese i Nationen at ordføreren i Norsk Sau og Geit (NSG) tydeligvis ikke vet forskjellen på å uttrykke misnøye med et styremedlem og det å levere en bekymringsmelding.

Ordfører Ragnhild Sæle må gjerne være misfornøyd med meg som styremedlem, og det er selvsagt hennes fulle rett å forsøke å skifte meg ut ved første valg. Men hun kan ikke bruke en påstått, ikke-eksisterende bekymringsmelding som virkemiddel i en valgprosess.

Bekymringsmelding er en alvorlig handling som kan fremsettes muntlig, men må følges opp skriftlig og presist. Den det meldes mot skal uten unødig opphold få vite meldingens innhold, men ikke nødvendigvis hvem som er avsender. Bekymringsmelding er et virkemiddel vi kjenner først og fremst fra barnevernet, og er ikke et virkemiddel mellom sentralt tillitsvalgte som har alle muligheter til å påvirke saken, gjennom for eksempel valg.

I lørdagens artikkel i Nationen viser altså ordføreren NSGs tydelige mangel på organisasjonskultur. Sæle demonstrerer også sin sviktende kunnskap når hun ikke kan dokumentere den påståtte bekymringsmeldingen skriftlig. Det er verdt å merke seg at daværende leder av valgkomiteen i NSG i samme artikkel avviser Sæles påstand om at hun har levert en bekymringsmelding på meg til valgkomiteen.

Hva skal man så tro? Ragnhild Sæle ønsker å gjøre dette til en sak om at jeg ble kastet som styremedlem på et årsmøte. Det er ikke dette debatten om ukulturen i NSG eller en kommende injuriesak handler om. Kjernen er påståtte eller falske bekymringsmeldinger som jeg ikke får innsyn i, men som styret i NSG skal ha informert alle landets fylkesstyrer om.

At ordfører Sæle påstår å ha sendt en bekymringsmelding til valgkomiteen og ikke til den eventuelt riktige instansen for en bekymringsmelding, kontrollkomiteen, tyder på at disse påstandene ble brukt i en kampanje mot meg som styremedlem før årsmøtet i NSG i mars.