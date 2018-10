Førebygging eller symbolpolitikk?

Nationen har denne veka to tankevekkande oppslag. Måndag les vi at sikring av flomvassdrag og rasutsatte stader i Noreg er kostnadsrekna til 2,5 milliardar. Nasjonal rassikringsgruppe berekna i 2016 rassikring av vegane i heile landet til å kosta 47,3 milliardar, altså ca. 50 milliardar for å sikra liv og eigedom, og trygge vegar til arbeid og skule. Rammene for dette arbeidet er under 2 milliardar pr. år. Vi manglar pengar…

Onsdag les vi at bortfallet av avgifter frå bilhaldet no er oppe i 25 milliardar pr. år. Akkumulert for dei siste 10 åra er vi truleg minst oppe i 100 mrd. i subsidiar av el/hybridbilar (eigen kalkyle). Auka bruk av el til transport er gunstig for lokalmiljøet, og fin symbolpolitikk, men hovudmotivet er klimaet i større samanheng. For det globale klima må ein vera meir enn optimist for å tru at verknaden er målbar, sjølv i det lange løp.

For dei akkumulerte subsidiane kunne vi ha gjort alt sikringsarbeidet, også når vi legg inn ekstra 50 mrd. til manuell trafikkdirigering under anlegga. Dei årlege 25 mrd. kunne vore nytta til å gjere all kollektivtrafikk i Noreg gratis. Billettinntektene i 2017 var 13,7 mrd. for alle transportformer. Dei 11 mrd. vi har att bør også øyremerkast kollektivtrafikken. Utbygging av bussfelt, fleire avgangar, betre vilkår for sjåførane osv. Fleire ville reist kollektivt, og reduksjonen i klimautslepp kan hende større enn ved at fleire nyttar EL-bilar?

For dei aller fleste er kjøp av el- eller hybridbil økonomisk motivert. Er staten sikker på at pengane desse sparer, vert nytta til beste for klimaet?

Symbolpolitikk er det også å legga landstraum til installasjonane i Nordsjøen.

Vi betrar vårt nasjonale co2-rekneskap. Oljeselskapa på si side treng ikkje bruka gass til el-produksjon, men får jo då istaden meir gass å selga, altså same co2-utsleppa. Det globale klimaet merkar ingenting! Pengane vi kastar bort på dette kunne vore nytta til å sikra el-nettet mot storm og snø. Men med store utsleppskutt i olje- og gassverksemda vert det kan hende mogeleg å få seg litt fårikål – også i framtida?