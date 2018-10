Folk og fe og klimaregnskap

Det er folk som har skapt klimaproblemene, ikke fe. Men folk og fe har vært gjensidig avhengig av hverandre i århundrer. Uten fe - ikke mye folk.

Jeg leser med største interesse oppslaget i Nationen 5.oktober om klimakutt i jordbruket og bondetoppar som frykter redusert matproduksjon. I samme avis kan jeg lese om økt passasjertall for Norwegian og 45.000 soldater og 2397 kjøretøy i militærøvelse. Jeg lurer på hvor i klimaregnskapet disse kommer.

Verken fly eller tanks eller soldater er bra for klima og for matproduksjon. Utslipp fra drøvtyggere derimot, det er alvorlig. Godt jeg ikke er drøvtygger, tenker jeg. Men så kommer jeg på at jeg helt sikkert har mye større negativ effekt på klimaet enn ku og sau.

Hva er en klimaavtale for jordbruket? Hva med militæret, skipsfart, luftfart, klesindustrien og leketøysindustrien? Er det klimaforhandlinger med disse aktørene. Jeg antar det er mye å hente her i klimaregnskapet.

Jeg synger fortsatt "Kua mi jeg takker deg" og "Bæ, bæ lille lam", og vil gjerne se flere kyr og lam i norsk natur. Folk og fe sammen.

Jeg vil ikke frykte for matproduksjonen i landet vårt. Jeg vil ikke at bøndene skal ha en slik frykt heller. Det er ikke spørsmål om annet enn politikk.