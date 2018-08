Flaut av Senterpartiet

Nye tall viser at over 500.000 dekar med jordbruksareal gikk ut av drift mellom 1999 og 2017. Raust nok innrømmer Senterpartiets Per Olaf Lundteigen at Senterpartiet gjorde en slett jobb da de satt med landbruksministeren i regjering.

Dessverre virker det ikke som at Senterpartiet har lært av sine feil. I vår foreslo Miljøpartiet De Grønne syv konkrete tiltak for å få til et reelt vern av matjorda. Senterpartiet stemte ned alle.

På tampen av fjoråret sa Senterparti-styrte Orkdal ja takk til at Rema 1000 skulle få bygge kyllingslakteri på 110 dekar matjord. Og på Ringerike er Senterpartiet tilhengere av en firefelts motorvei som vil bygge ned mye matjord. Eksemplene er mange. De viser at kampen for matjorda ikke er over.

I stedet for å stemme for en strammere jordvernpolitikk og tiltak som virker, sa Senterpartiet seg fornøyd med at regjeringen skal legge frem en ny jordvernstrategi. Men vi trenger ikke flere papirer og dokumenter. Mer enn noensinne trenger vi politikere som tør å sette foten ned.

I sommer har bønder over hele landet fått svi etter en rekordvarm sommer. Klimaendringene vil gi oss flere somre med tørke, ekstremvær og dårlige avlinger. Dette er en større sikkerhetstrussel enn Putin, Trump og terror. Sviktende avlinger vil føre til hard kamp om maten. Når vi ikke blir det eneste landet som må importere korn, vil det gå politikk i hvem som får kjøpe det.

Derfor mener Miljøpartiet De Grønne at matsikkerhet må mye høyere opp på den politiske agendaen. Det innebærer at vi ikke kan fortsette å bygge ned den lille matjorda vi har her til lands. Selvforsyningsgraden må opp. Det burde Senterpartiet være de første til å forstå.