Fatland sørger for gode kjøttdisker

En tørr sommer har gjort at mange bønder har levert storfe til slakt mye tidligere enn andre år. For å dekke etterspørselen etter storfekjøtt i et normalår, har det de siste årene vært nødvendig å supplere med import i store deler av sommermånedene.

I juni var prognosene fra markedsregulator Nortura Totalmarked at det i 2018 ville bli produsert 7.500 tonn for lite norsk storfekjøtt for å dekke etterspørselen, og at halvparten av dette måtte importeres i mai, juni, juli og august. Denne prognosen slo ikke til, på grunn av tørken!

Fram til uke 32 i år har Fatland-slakteriene i Oslo, Ølen og på Jæren slaktet 3.500 flere storfe enn i fjor. Samtidig har gjennomsnittsvektene på slaktene gått ned. Denne slakteøkningen tilsvarer derfor hele 25 prosent av volumet vi i et normalår slakter fra uke 33 til nyttår. Samtidig har Fatland hatt en salgsvekst ut til butikker, storhusholdninger, restauranter og industrikunder på 8 prosent.

Denne situasjonen gjør at vi i Fatland frykter en mangel på ferskt storfekjøtt i perioder før jul i år. For å unngå en situasjon med tomme butikkhyller for storfekjøtt har Fatland sikret seg kvote for import av opptil 240 tonn storfekjøtt. Ved vårt anlegg i Sandnes blir det hver måned skåret totalt ca. 2.000 tonn storfekjøtt. Importkvoten utgjør derfor bare to dagers produksjon.

Norsk råstoff fra dyktige norske bønder er bærebjelken for alt det vi driver med i Fatland. Vi jobber hver eneste dag for å øke salget av både storfe, småfe og svin, samt stimulere norske bønder til økt produksjon på storfe, og forbedre kvaliteten. Ingen norske bønder trenger å frykte at Fatland skal bidra til at norsk kjøtt skvises ut av hyllene av utenlandsk kjøtt.

Fatland har også hentet ut og skåret store deler av storfekjøttet som tidligere er frosset inn på reguleringslager. Vi skal også framover delta i denne dugnaden. Utfordringen er at det tinte kjøttet har et begrenset bruksområde og ikke fullt ut kan være en erstatning for ferskt, norsk kjøtt. Derfor vil det ta litt tid å skjære tomt reguleringslageret for storfe. Det er avgjørende at alle skjærebedriftene i Norge hjelper til med dette.

Norsk landbruk er avhengig av fornøyde kunder. Vi har et godt importvern, noe som er helt avgjørende for alle oss som jobber i verdikjeden. Staten forhandler frem internasjonale avtaler, som noen ganger utfordrer oss. Det må vi håndtere best mulig.

EU-kvote på storfe er lite problematisk så lenge det er et underskudd i Norge, men det kan endre seg. EU-kvote på svin er veldig problematisk når vi allerede har en stor overproduksjon. Her vil nesten all import påføre norske bønder en indirekte kostnad. Det samme gjelder flere av handelsavtalene, som alle har mulighet til å benytte.

Det er forbrukeren som kan velge hva som havner i handlekorga. I Fatland er vi stolte av produktene vi får fra den norske bonden, og håper at dette er førstevalget når du handler. Når den norske bonden ikke kan forsyne markedet må vi sørge for at kunden fortsatt kan handle biff og karbonadedeig, og ikke møter tomme kjøledisker.