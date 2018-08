Europas glemte krig

Mens georgiske myndigheter benyttet tiårsdagen for femdagerskrigen i august 2008 til å uttrykke ønske om en fredelig gjenforening med utbryterområdene Abkhasia og Sør-Ossetia, kom Russlands statsminister Medvedev med klare trusler. Han uttalte at hvis NATO tok opp Georgia som medlem, vil det kunne utløse en «forferdelig konflikt».

Krigen varte kun i fem dager, men egentlig fortsetter den fortsatt, 10 år etter. Russiske styrker står fortsatt på georgisk territorium, og landet har kamuflert en okkupasjon med en godkjennelse av Abkhasia og Sør-Ossetia som såkalte «uavhengige» stater – «stater» som både finansielt og militært er totalt avhengige av Russland. Nylig ble forresten en russisk general ansatt som forsvarssjef i Abkhasia, noe som mer enn tydelig illustrerer uavhengigheten. Og sist, men ikke minst, fortsetter Russland med å markere utbryterområdenes «grenser» mot Georgia med høye gjerder og piggtråd.

I nattens mulm og mørke flytter russiske soldater «grensen» lenger inn på georgisk område, noen steder «bare» 50 -100 meter, mange steder enda lenger. At dette fører til utrygghet og store problemer for lokalbefolkningen i «grenseområdene», sier seg selv. En bonde kan faktisk våkne på i Sør-Ossetia, mens åkrene befinner seg i Georgia. Og det omvendte har også skjedd! Bonden bor fortsatt i Georgia, mens åkrene over natten ligger i det «uavhengige» Sør-Ossetia. Sikkert umulig å drive jordbruk under slike forhold. Utrolig, men sant!

I forbindelse med Russlands anneksjon av Krim og landets aktive medvirkning i krigen mot den ukrainske regjeringen i 2014, uttalte daværende forsvarsminister Ine Marie Eriksen at «for første gang siden andre verdenskrig har en europeisk stat erobret en del av et naboland med makt». At 20 prosent av Georgia de facto er under russisk okkupasjon, var tydeligvis gått i glemmeboken. Og den gangen – i 2008 – slapp Russland billig unna uten sanksjoner. Det er også grunn til at nevne at Russland også var militært aktiv med da Transnistria i 1992 erklærte seg uavhengig av Moldova, en «uavhengighet» som ikke engang Russland offisielt anerkjenner. Og Russland nekter fortsatt å trekke sine styrker – ca 2000 mann – ut fra det som internasjonalt er anerkjent som moldavisk territorium, til tross for et løfte om at det skulle skje i 2002!