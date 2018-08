Erna Solberg svikter kriserammede bønder

Den ekstreme tørkesommeren har ført til en krisepreget situasjon for husdyrbrukerne og store inntektstap for korn- og grønnsaksbøndene i hele Sør-Norge. Forventet totaltap for næringa er beregnet til å ligge på rundt 5,5 milliarder kroner. Rene avlingstap er prognosert til 1,1 milliarder. Dette er en katastrofesituasjon som krever en krisepakke fra regjeringen.

Men statsminister Erna Solberg sa nei til Bondelagets og Småbrukerlagets krav om en krisepakke, som skal komme i tillegg til den ene milliarden som er den generelle avlingskadeordningen og som er en del av jordbruksavtalen.

Faglagene er skuffet over denne negative holdningen fra landets øverste ledelse, og bøndene føler seg sviktet. Dersom det ikke blir innført ekstraordinære tiltak og friske penger, er det fare for at norsk matproduksjon kan bli varig rammet i denne krisesituasjonen.

Annonse

Det handler om at flere dyr blir slaktet enn vi normalt skulle slaktet, og det handler ikke minst om at den verdiskapingen en normal vekst skulle bidratt med, er redusert med 5,5 milliarder kroner.

Det er vanlig praksis at når en næring kommer i en krisesituasjon, kommer Regjeringen straks med krisetiltak for å redde norske arbeidsplasser. Det er skuffende og oppsiktsvekkende at Erna Solberg bryter med denne praksisen.

Landbruket er tross alt landets største fastlandsnæring, og en skulle forvente en mer aktiv holdning fra en Regjering som påberoper seg å være næringsvennlige. Jeg tror ikke vår statsminister skjønner alvoret i situasjonen.

Jeg forventer nå at Stortinget, som landets bevilgende myndighet, griper inn og vedtar en krisepakke for de tørkerammede bøndene. Krf, som sitter i vippeposisjon, har signalisert offentlig at de vil støtte en slik krisepakke. Den må komme raskt og i løpet av august.