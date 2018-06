Er rapinga fra kyr det største problemet?

Lurer på hvordan vi egentlig kom dit at metangass-utslipp fra kyr og sau får massiv mediadekning og oppmerksomhet, mens vi frakter springvann på dyre plastflasker over hele landet og flyr verden rundt for å "slappe av".

Vi kjøper ymse produkter på billigsalg, hvor emballasjekostnaden må være 90 prosent av kostprisen. Vi kaster nær halvparten av maten vi kjøper og kjører til Sverige for å handle billigflesk og colabokser.

Vi kaster hurtigmatemballasje og drikkeflasker/bokser rett ut av bilvinduet, får tilsendt all verdens humbug med gratis frakt fra Kina, og tømmer millioner av m3 med septikk rett i havet hvert år.

Vi produserer og kjøper produkter med holdbarhet på 10 prosent av hva den burde vært, vi og kaster mer enn noen gang tidligere. Vi bruker mindre og mindre lokalt næringsliv og mer og mer produkter som må fraktes verden rundt.

Vi kjøper billig kjøtt fra land vi vet at shipper levende dyr i containere med skip samtidig som vi kritiserer dyreholdet i eget land.

Vi har de siste 10 åra økt utslippene innen transport og industri, mens landbruket har redusert, men, ja visst. Det er rapinga fra kyrne som er det største miljøproblemet.....

Er det ingen som husker fotosyntesen lenger?