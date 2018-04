Endring av botnfrådraget

Kampen om å fjerna eller redusera botnfrådraget er ein gjengangar i jordbruksforhandlingar, men ein har ikkje vunne fram. Å fjerna botnfrådraget vil krevja ca. 240 millionar i friske budsjettmidlar. Begge faglaga har no som mål å forbetra økonomien til små og mellomstore bruk.

Men ved å fjerna botnfrådraget vil ein med det også gje 6000 kroner til alle store bruk, til dei som dei siste åra allereie har fått ein stor auke i overføringane etter at mange tak på tilskota er fjerna.

Derfor er no tida inne til å legga botnfrådraget om til eitt prosenttrekk. Ved å innføra eit botnfrådrag på ca. 2,7 prosent (null kostnad for staten og ikkje bruk av budsjettmidlar) vil ein få retta opp litt av den overføringa som har skjedd dei siste åra med at ein har tatt tilskot frå dei små og gjeve det til dei største bruka.

I dag, med eit botnfrådrag på 6000 kroner, har ein jordbrukar som mottar eit tilskot på 100.000 kroner eit botnfrådrag som utgjer 6 prosent, mens for ein jordbrukar som mottar eit tilskot på 1 million utgjer botnfrådrag berre 0,6 prosent Det vil seie at dei største produsentane får meir støtte pr. produsert einheit i forhold til kva ein liten produsent får pr. einheit.

Med 2,7 prosent botnfrådrag vil ein produsent med 1 million i tilskot få ein reduksjon på 21.000 kroner på tilskotet (gjeld ca. 240 produsentar med over 1 million i tilskot). Det er svært lite i forhold til kva normal produksjon/avlingsvariasjon slår ut eit år til eit anna år på samla grunnlag for tilskot.

Alle produsentar med over ca. 225.000 i tilskot vil få litt reduksjon på tilskotet (gjeld ca. 15.200), og alle med under 225.000 i tilskot vil få auka utbetaling (gjeld ca. 24.400)

Så i staden for å bruka 240 mill. av budsjettmidlane til å fjerna botnfrådraget, kan ein bruka 240 mill. på meir målretta tilskot til å forbetra økonomien til små og mellomstor bruk!

Håpar at staten og faglaga tar utfordringa!