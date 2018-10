En union det er umulig å gå ut av?

At dette lanseres som et reelt alternativ for å undergrave folkeavstemningen i 2016 viser hvor utrolig svakt demokratiet egentlig står i Europa. EU har gjennom de siste to årene tatt opp konkurransen med Jehovas Vitner i å være strengest mot sine frafalne. I stedet for å lete etter en avtale som kan fungere gjensidig fordelaktig har unionen benyttet enhver anledning til å ydmyke den britiske forhandlingsdelegasjonen.

For en utenforstående kan det virke absurd at en union som tross alt har til hensikt å tjene sine egne innbyggeres interesser i så stor grad setter seg på bakbeina mot et hvert britisk forslag, vel vitende om at verken EU-borgere eller briter er tjent ved en dårlig eller ingen avtale. Denne forhandlingsstrategien gir derimot mening om en ny folkeavstemning er et reelt alternativ. Da gjelder det bare å sette en såpass stor skremsel hos folket at de hopper av ved første og beste anledning. Når Donald Tusk og Jean Claude Juncker fullstendig avviste Theresa Mays forslag til kompromisser hva gjelder tollunion, grenser og domsmyndighet, er dette vel vitende om at de på den måten forsyner Remain-siden med gode verktøy som de kan bruke til å reversere resultatet av folkeavstemningen.

Om noe er det utrolig at andelen Leave-velgere ikke har falt mer enn den har gjort som følge av EUs urokkelighet i forhandlingene. Når EU og Remain-siden i Storbritannia nå har hatt to år til å presse frem sitt foretrukne resultat skulle man nesten tro de var i stand til å rikke på en større andel av velgerne enn de har fått til.

EUs håndtering av Brexit-forhandlingene viser et av de grunnleggende antidemokratiske trekkene ved unionen. Det er lett å få viljen sin i en folkeavstemning dersom man får gjentatt stadig nye folkeavstemninger helt til man får sitt ønskede resultat. Med ratifiseringen av Lisboa-traktaten fikk man for eksempel et nei i Irland. En stund senere ble traktaten lagt ut til ny folkeavstemning, etter at EU-kommisjonens Jose Manuel Barosso hadde fått instruere irene om de katastrofale konsekvensene om de skulle finne på å stemme nei enda en gang. Vår egen folkeavstemning om medlemskap i 1972 har allerede måttet bli forsvart en gang i 1994. Skulle det mot all formodning bli ja-flertall på norske meningsmålinger en gang i fremtiden er jeg ikke i tvil om at ja-siden ville presset frem enda en, sånn for å være på den sikre siden. Det er klart at en slik strategi før eller siden vil kunne lykkes. Samtidig fungerer det ikke tilsvarende i motsatt retning. En union som det er umulig å gå ut av er definitivt ikke verdt å gå inn i.

På den måten fungerer EU som en krabbetegne: det skal bare et feilgrep til for å komme inn. Vil man derimot ta skrittet ut igjen har dørene så godt som lukket seg. Det er dette britene i disse dager får kjenne på.