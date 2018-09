Eldsjela Olga Meyer (1930-2018)

Ho brann for kvardagsmenneske, folkeopplysing, bygdefolk, kvinnesak, norske ku- og sauerasar, NRK P2 til Trondheim, distriktskontora i NRK og mykje anna. Men mest av alt for nynorsken.

Olga Meyer har hatt svært mykje å seie for nynorsken i NRK, både som programskapar, talentspeidar og ihuga forkjempar. Ho skjønte at det var viktig for framtida til nynorsken at han vart brukt i NRK, og minna dagstøtt om at det skulle vere minst 25 prosent nynorsk her. Kva ho har tolt av spit, skit og motbør kan vi berre ane, vi som tykkjer det er nok att, sjølv i dag.

Olga kvidde seg ikkje for å strame opp kven det skulle vere, og vart sikkert sett på som ei plage av mange. Men ho gav seg aldri, og der andre ville blitt motlause og sure, var Olga like blid og pågåande. Ho kunne mase så du heldt på å bli sprø, men med den milde røysta, den gode viljen og stå-på-evna fekk ho mange med seg. Eg trur mange undervurderte Olga Meyer si kraft til å påverke.

Det var ikkje så mange kvinner i journalistikken på 1970-talet, og det tykte Olga var gale. Så ho leita medvite etter kvinner som brukte nynorsk. Nynorskbrukarane var som oftast bygdefolk. Det var det òg for få av i journalistikken og NRK, meinte Olga. Ho las lokal- og riksaviser, høyrde på distriktsprogram når ho reiste rundt i landet, og merka seg nynorskfolk – både kvinner og menn - ho kunne gripe tak i. Til NRK eller ei avis som «trong» slike.

Annonse

Eg hadde vore om lag to veker i Nationen, hausten 1975, då eg fekk telefon frå Olga Meyer:

- Kvifor har du ikkje søkt som stipendiat i NRK? Ho gjekk rett på sak, og med den milde røysta gav ho meg nærmast beskjed om at eg hadde å søkje neste gong det vart lyst etter nynorskstipendiatar i NRK. Det vart aldri til at eg gjorde det, men eg hamna likevel i NRK. Ho sende meg utlysingar av jobbar i NRK og det var ikkje måte på kva ho meinte eg var kvalifisert for. Det eg sjølv mangla i sjølvtillit hadde Olga, på mine vegne.

Ingen var stoltare og lukkelegare enn Olga den dagen eg vart tilsett som distriktssjef i NRK Sogn og Fjordane i 1990. Det kom den rosebuketten på døra, med varme helsingar frå Olga. Slik dreiv ho på, med langt fleire enn meg. Ho såg oss, oppmuntra, masa og trudde på oss - og var eit heilt lite rekrutteringstiltak åleine.

Heldigvis rakk Olga å oppleve at NRK Nynorsk mediesenter (2004) kom i gang før sjukdom og sviktande minne råka henne. Det gledde henne stort. No er hennar stadige leiting etter nynorskbrukarar, som kan bli journalistar, sett i system. Med ti nynorskpraktikantar i året, både i NRK og i avishuset Firda, begge opplæringstiltaka er i Førde.

Vi er mange nynorskbrukarar i NRK som står på skuldrene til Olga Meyer, og kan takke henne for at ho gjekk føre og gjorde det lettare å vere oss. Kvil i fred, gode Olga.