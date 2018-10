I dag får tilsette i avløysarlaga fyrst pensjonsopptening frå 1G (93.634 kroner), dei må ha stillingsbrøk over 20 prosent og dei må vera over 20 år. Mange avløysarar blir råka av dette. Det er urimleg at dei ikkje skal få pensjon fordi dei tener lite.

Annonse

Pensjonsopptening frå fyrste krone vil spesielt hjelpe deltidsarbeidande med små brøkar. Med dagens ordning taper dei lågast løna på begge frontar.

Å innføre pensjon frå fyrste krone handlar om å skape eit system som er likt for alle, eit rettferdig pensjonssystem. Dette er ein del av kampen mot forskjellsnoreg. Eg blir flau når mine eigne organisasjonar i landbruket går mot dette.