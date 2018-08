Dyrevelferd bør være Fjørfelagets førstevalg

Norsk Fjørfelags leder, Margrethe Brantsæter gikk nylig ut mot Grønn Ungdoms forslag om å avvikle dagens konvensjonelle kyllingindustri. Det er synd at Fjørfelaget ikke har større ambisjoner for dyrevelferden.

Grønn Ungdom vil at alle produsenter skal følge minst like strenge dyrevelferdskrav som allerede gjelder for økologisk kyllingproduksjon. Intet mer, intet mindre.

Dette vil gi kyllingene bedre liv og la alle forbrukerne kjøpe kyllingkjøtt produsert på en anstendig måte. De konvensjonelle kyllingenes økologiske søsken har disse fordelene: tilgang på uteareal, naturlig lys i fjøset, max. 4800 dyr per fjøs, max. 10 dyr per kvadratmeter og ikke minst vokser de saktere.

De 10.000-20.000 kyllingene i en konvensjonell hall vokser enorme 50 gram i døgnet og er slakteklare etter bare 28 dager. Veksten er så intens at den skader kyllingenes muskler og organer. Avlsdyra (som får vokse opp å lage neste generasjon) sultefôres for å unngå den skadelige veksten som kan hindre dem i å reprodusere seg.

Brantsæter trekker selv frem at “ingen andre dyreslag, med unntak av laks, (...) er i nærheten av en slik effektivitet”. Hun har rett i at slik avl gjør kyllingen i stand til å vokse raskere på kortere tid og mindre fôrmengde. Det hun ikke nevner er konsekvensene slik avl har for dyras helse og velferd.

Vi mener kyllingene bør få dagslys som stimulerer til mer aktivitet, selv om det reduserer veksthastigheten. Kyllingene burde få grovfôr i tillegg til pelletert kraftfôr, selv om de spiser saktere når de nysgjerrig plukker seg gjennom strå og plantedeler. Og broilerraser som Ross 308 burde vært forbudt. Alt dette er allerede på plass i norsk økologisk kyllingproduksjon.

Norges Fjørfelag burde være positive til at politikere ønsker å bedre dyrevelferden tilsvarende i den øvrige kyllingindustrien. Det faktum at ingen andre husdyr holdes så tett, intenst og uten mulighet til sollys gjennom vinduer eller å gå ut av fjøsdøra får flere til å rynke på nesa. Rådet for dyreetikk, Mattilsynet og Vitenskapskomiteen for mat og miljø alle har uttalt seg kritisk om produksjonsreglene.

Fjørfelaget anerkjenner at helse, miljø og dyrevelferd motiverer stadig flere til å spise mer plantebasert. Tanken om å redusere kjøttforbruket avfeies allikevel med påstanden om at for folk flest er “et liv uten animalsk protein utenkelig”. Vi har aldri ment at noen må tvinges til å bli veganere. Det er stråmannsargumentasjon som drar fokuset bort fra legitim kritikk av mengden som konsumeres.

For kyllingenes lidelse blir stadig større. Bare fra år 2000 skjedde en utenkelig dobling av produksjonen på 15 år. Det årlige forbruket økte fra 7,5 til over 14 slaktekyllinger per nordmann. Fjerningen av markedsreguleringen i 2007, Listhaugs dobling av antall dyr per fjøs og matvarekjedenes voksende makt har ført til en uverdig priskrig og overforbruk. Kyllingkjøtt selges over en lav sko uten å respektere bondens arbeid, kyllingens velferd eller det faktum at skikkelig mat faktisk koster.

Vi tror bøndene ønsker å kunne prioritere dyrevelferd og ha mer tid til dyra sine, uten at det skal straffe seg økonomisk. De fire norske økologiske kyllingprodusentene viser at et bedre fjørfehold er fullt mulig, og fortjener å bli løftet av Fjørfelaget. Bedre dyrevelferd for kyllingen vil øke befolkningens tillit til næringa.

Det er overraskende at Fjørfelagets svar er blottet for ordene “helse” eller “velferd”, som er kjernen i vårt forslag. Debatten om kyllingkjøttets klimaavtrykk tar vi gjerne. Men uansett om en diskuterer dyrehelse eller CO2-utslipp må vi aldri glemme helheten i bærekraft-begrepet. Det handler ikke bare om økonomisk og økologisk, men også sosial bærekraft. Og det betyr velferd, for alle.