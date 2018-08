Du tar grundig feil, Solvik-Olsen!

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen skriver et innlegg i Nationen 21. august om jordvern og samferdsel, hvor han imøtegår Bondelagets påstand om at jordvern alltid taper i samferdselssaker.

Her bruker statsråden Nye Veier sitt forsøk på å endre en kryssløsning på E6 i Stange for å spare kostnader og matjord, som eksempel på at Bondelaget ikke løftet en finger for å protestere i en jordvernsak. Her tar statsråden grundig feil!

Annonse

Hedmark Bondelag har kanalisert sitt jordvernarbeid gjennom Jordvernalliansen i Hedmark. Dette er godt kjent i vår region. Undertegnede er talsperson for denne alliansen, bestående av en rekke organisasjoner innen landbruk, mat, miljø og fagbevegelse, samtidig som jeg er nestleder i Hedmark Bondelag.

Gjennom Jordvernalliansen engasjerte vi oss sterkt i denne saken, blant annet i form av leserinnlegg i en herværende regionavis, intervju i samme avis og gjennom telefonkontakt med Nye Veier. Vi var sågar i kontakt med statsrådens partifelle på Stortinget fra Hedmark, Tor André Johnsen. Her var vi altså på god bølgelengde med både statsråden og hans hjertebarn, Nye Veier.

Imidlertid får ikke alltid Jordvernalliansen i Hedmark gjennomslag hos Nye Veier. Vi har fremmet en rekke forslag til matjordbesparende tiltak ved E6-utbygging gjennom Hedmark. Jeg vil nevne blant annet forslag om bruk av autovern mot dyrka mark, støyskjermer i stedet for jordvoller, og ikke minst å ta et totalt unødvendig nytt veikryss på Bergshøgda i Ringsaker ut av reguleringsplanen. Dette kunne ha gitt til besparelser på nær 100 dekar matjord, i tillegg til de 14 dekar Nye Veier ville spare i Stange. Her nådde vi ikke fram med våre gode og konstruktive forslag.

Men vi skal gi samferdselsministeren rett i to ting: I denne saken om E6-krysset i Stange tapte jordvernet. Og det var det lokalpolitikere med Ap og Sp i spissen som sørget for.