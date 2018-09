Dales omskriving

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) prøver i Oppland Arbeiderblad 20. september å gå til frontalangrep på fylkesleder i Oppland Nei til EU Jørn Grøteberg som kritiserer innføringen av EU¨s jernbanepakke 4 i norsk lov.

Hr. Dale åpner slik: "Regjeringa prioriterer å styrkje den norske jernbanen, samtidig som vi skal ha kontroll på jernbanen." Her er det dog et lite aber: Blir EUs jernbanepakke fire først en del av norsk lov, kan det ikke taes ut av norsk lov etter neste stortingsvalg, selv om det blir et flertall på Stortinget som skulle ønske det.

Enhver som kan tenke litt selv vet jo at private aktører kun er ute etter å tjene penger. Dette gjelder også privatisering av jernbanedriften.

Annonse

Erfaringene fra Storbritannia viser tydelig at privatisering av jernbanene går ut over sikkerheten, hr. Dale kan fabulere om det motsatte alt han bare ønsker.

En annen side ved dette forslaget fra den blå-blå regjeringen at selve demokratiet er truet. Det norske folk må våkne opp og velge seg politikere som vil trygge folkestyret og bringe en ny kurs for Norge.