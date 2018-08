Bør vi avvikle 17. mai- feiringen?

«Kongeriket Noreg er eit fritt, sjølvstendig, udeleleg og uavhendeleg rike», er ordlyden i grunnlovens paragraf 1. Med andre ord er det vårt storting som skal vedta våre lover, og ikke udemokratisk utpekte byråkrater i EU, men slik er ikke virkeligheten.

Frem til mai 2017 hadde EU pålagt Norge 11.013 direktiver. Norsk lov er i dag i realiteten EU lov, og allerede i 2012 konkluderte et regjeringsutpekt utvalg med at Norge alt var 2/3 medlem av EU, og blant de flinkeste landene i Europa når det kom til implementering av EU- direktiver.

Dette til tross for at det norske folk 2 ganger har sagt nei til slik EU tilslutning!

Så hvor blir det så av vår suverenitet og uavhengighet? I praksis er den borte. Solgt ut av landet sammen med vårt arvesølv.

Men våre folkevalgte kan ikke fritt sette seg over grunnloven. En grunnlov er en lov som står over vanlige lover. Alle andre lover som kommer i strid med bestemmelsene i Grunnloven, må vike. Det er derfor det heter at Grunnloven er vår høyeste rettskilde. Med andre ord er EØS-avtalen og dens direktiver i strid med vår grunnlov, og må settes til side.

Sikkerhetsmessig står det enda verre til. Gjennom en rekke brede forlik i Stortinget har vår evne til å forsvare vårt land blitt rasert til et nivå hvor vi i dag ikke kan gjøre annet enn å overlate vår forsvarspolitikk til vår største allierte, USA. Derfra kommer diktater om hvilket militært utstyr vi skal kjøpe fra dem, og hvor de vil etablere sine baser på norsk jord.

Norge er altså redusert til en politisk og militær vasallstat, og våre egne folkevalgtes fremste oppgave er nå å implementere utenlandsk lov og pålegg.

Det var nettopp dette vår grunnlov ble skrevet for å hindre! Den samme grunnloven som nå ligger radbrukket og ignorert tilbake på den politiske slagmarken. Den samme grunnsteinen for vår stat som våre forfedre har kjempet og gitt sine liv for å forsvare. Den samme grunnloven som vi, det norske folk, feirer hver 17. mai.

Blant globalistene i Norge er det nå i ferd med å spre seg en panikk i forhold til å få Norge inn i EU. De ser med uro på at SS Europa er på full fart mot isfjellet, og at skipet rømmes.

I stedet for å akseptere at EU- prosjektet strander, vil de altså gå mot strømmen og ta oss alle om bord. Tanken er nok at lille Norge skal redde skuta, og i den prosessen er de villige til å ta oss alle med ned i dypet.

Jeg mener at vi absolutt ikke skal slutte å feire 17. mai. Få ganger i vår historie har det vært viktigere enn nå å hegne om vår grunnlov, og kjempe for den med nebb og klør. 17. mai 2019 bør vi derfor omdefinere til en kampdag for vår uavhengighet og den grunnlov som den bygger på.

Dette handler om den frihet våre forfedre gav sitt blod for, og som globalistene nå gjør alt for å bryte ned.

Det handler om et fritt, sjølvstendig, udeleleg og uavhendeleg Norge!