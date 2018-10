Billig mat har en høy pris

Klimaendringene vi så i sommer vil gjøre tilgangen på mat mer usikker. Som ny landbruks- og matminster har Bård Hoksrud ansvaret for at landbruket er best mulig forberedt. Men vil han klare å riste av seg Frps mantra om billigst mulig mat?

Alle bønder vet at skiftende værforhold er en konstant utfordring for avlingsnivå og økonomi hos den enkelte. Den klimautviklingen vi er inne i nå oppskalerer bare utfordringene til et samfunnsnivå. En kald vår her og en våt sensommer der blir fort til en forsyningskrise som rammer oss alle. Om ikke annet har sommeren 2018 vist at det ikke alltid går an å kjøpe seg ut av hjemlige problem ved å importere det som mangler. Også Forsvarets forskningsinstitutt har påpekt dette.

Rapporten "Matsikkerhet i et klimaperspektiv" fra 2016 viser til uforutsigbarhet når matproduksjonen rammes av klimaendringer. Viktige produksjonsland og politisk ustabile områder ligger utsatt til for tørke. På samme tid er mange viktige råvarer konsentrert på få regimer. Det gjør oss andre mer sårbare. Erfaring tilsier at ved en matkrise, vil alle land iverksette tiltak som ivaretar deres egne interesser. Det reduserer tilbudet på verdensmarkedet, etterspørselen øker og prisene øker eksponentielt. Klimaendringer, fastslår rapporten, kan få betydelige konsekvenser for norsk forsyning, både av mat og fõr.

Landbruksorganisasjonene, tilknyttede fagmiljøer og de mest interesserte politikerne maner derfor nå til økt satsing på klimasmart og –robust landbruk. Alle bønder vet at god drenering gir jevnere og bedre avlinger, at tunge maskiner svekker matjordas stabilitet og bør stå hjemme i regnvær, at allsidig drift gjør en mindre sårbar. Terskelen for idéutveksling mellom ”konvensjonelle” og ”økologiske” miljøer har blitt mindre, både for praktikere og forskere. Vi vet stadig mer om hva jorda trenger for å tjene oss på lang sikt, og hvordan vi kan lagre mer karbon i jorda.

FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) har anslått at hvis landbruket globalt tar i bruk kjent karbonbindende jordbrukspraksis, som vekstskifte med eng, og å erstatte åpen åker med jorddekke og underkultur, så er det mulig å binde tilstrekkelig karbon til å snu økningen av CO2 i luft og reversere klimaendringene.

Jordbruksressursene i Norge er spredt, og for å kunne utnytte dem må Hoksrud satse aktivt på de små og mellomstore brukene.

Potensialet er stort, men er vanskelig å utnytte så lenge regjeringa har som mål at maten skal være billigst mulig. For det er vanskeligere å drive tilpasset og allsidig, når en skal drive størst mulig og billigst mulig. Bak regjeringas prislapp, skjuler det seg store kostnader ved å gjøre bonden fattigere og brukene færre, åkeren mer ensidig og importen mer dominerende.

Miljøpartiet De Grønne mener vi må snu denne utviklinga. Vi er utålmodige. Norge har gode forutsetninger for å drive et bærekraftig jordbruk basert på lokale, fornybare ressurser. Vi har store utmarksressurser, god dyrehelse og driver et mindre intensivt jordbruk enn mange andre land. Dette gir Norge et fortrinn i konkurransen på det internasjonale matmarkedet.

Dette fortrinnet må vi dyrke videre. Jordbruksressursene i Norge er spredt, og for å kunne utnytte dem må Hoksrud satse aktivt på de små og mellomstore brukene. Vi må sørge for at det lønner seg å produsere mat på lokale ressurser, som gras og beiter, og sikre et mye mer variert landbruk over hele landet. Dessuten må matjorda få et reelt vern.

Mye handler selvsagt om målretting av produksjonsstøtte og forskningsmidler. Men den generelle lønnsomheten i jordbruket overstyrer alt annet. Uten bønder som er villige til å bruke tid og krefter på dette helt spesielle yrket, denne livsstilen, hjelper det lite med all verdens grøftetilskudd og gjødselforskrifter. Bonden har egeninteresse av at jorda ikke vaskes vekk eller blåser bort, men uten langsiktige trygge økonomiske utsikter greier hen ikke alltid å prioritere de lange tankene for jorda. Finansmannen som avfeide alt ”mas” om ekstra støtte etter tørken med ”...det er da frivillig å være bonde”, har jo på et vis urovekkende rett.

Kostnadseffektivt betyr ikke alltid ressurseffektivt, og i alle fall ikke i landbruket. Og Norge har et ansvar for å sikre egen matforsyning og utnytte vårt areal best mulig til den globale matproduksjonen. Dersom tørkesommeren kan bidra til økt bevissthet både hos politikere og forbrukere om at mat er noe mer enn en forbruksvare på linje med blyanter og dopapir, var det kanskje verdt det. Billig mat har nemlig en høy pris. Naturen har talt, nå må regjeringa svare.