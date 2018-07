Beredskapslager av matkorn

For Norges Kvinne- og familieforbund er dette gledelig. Vi har siden 2010 tatt til ordet for dette. Henvendelser har vært sendt Landbruksdepartementet i sent på året 2010, tidlig på året 2013 og tidlig på året i 2014. Det store gehøret for vårt forslag kom ikke disse gangene. Riktignok var vår begrunnelse flom og de utfordringene dette utsatte oss for. To av henvendelsen ble sendt mens Senterpartiet hadde landbruksministeren.

Vi ser nå at vi har hatt rett. Riktignok er det ikke flom som skaper problemer nå, men tørke. I noen av svarene vi har fått henvises det til at vi kan få bistand fra våre europeiske venner. Vi har hele tiden stilt oss noe tvilende til dette. Ikke sjelden rammes Europa av flom og nå er også Europa rammet av tørke med de konsekvenser dette får. Det betyr at vi, slik vi tok til ordet for, må satse på å kunne klare oss selv.

Det er derfor svært gledelig at Senterpartiet nå har skiftet mening dersom vi har tolket signalene rett.

Så er det å håpe at det nå blir fortgang i etableringen av beredskapslager for matkorn.