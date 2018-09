Asylpolitikken og Ap

Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg ledet av stortingsrepresentant Masud Gharahkani, har levert sin innstilling med forslag om partiets framtidige asyl- og flyktningepolitikk.

Det er gledelig konstatere at utvalgets leder har vunnet fram med sitt syn på en mere streng og rettferdig politikk på dette felt. Han er i hovedsak enig med de danske sosialdemokraters nyorientering, og vi er mange i Ap som støtter Masud i det.

Det er viktig å få stoppet den uansvarlige og mafiastyrte asylstrøm til Europa. Nasjonene må motta kvoter de selv bestemmer. Vi som var unge etter 2. verdenskrig opplevde et Europa med 40 millioner flyktninger. Etter få år var mesteparten av dem tilbake i sine hjemland, i arbeid med gjenreising til en ny framtid. Europa tok vare på sine etter en lang krig. Det samme må vi nå forlange av andre kontinent. Vi kan hjelpe dem i deres nærområder. Deres ungdom må lære å bygge sitt eget samfunn og land. Det må bli slutt på all mafiaeksport av unge mennesker over Middelhavet, der det nå på få år har druknet godt over tretti tusen unge mennesker.