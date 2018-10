1,5 grader krever mot

Siden 1990 har klimafornektere virket både i og utenfor regjering. Norge kan framvise et utslippsnivå på lavmål. Norge økte utslippene med 2,4 prosent pr 2017, mens konservative Storbritannia reduserte sine med 43 prosent. Det viser at det er seriøsitet, ansvar og vitenskapelig nivå som skiller landene. I Norge lar Erna Frp styre de departementene som gir mest utslipp; Samferdsel, Landbruk og Olje og energi. Frp er også Norges klimafornekterparti, men i regjering snakker de ikke om klima; de handler.

Etter Miljødirektoratets presseseminar om IPCCs rapport om 1,5 gradersmålet og hva som kreves for å oppfylle dette, så står det klart at Norges første oppgave er å fjerne sittende regjering. Godt da å se at tidligere velgere av Venstre har innsett dette, og selv vil bidra til å redde miljøet. 2,4 prosent på Norstats meningsmåling uttrykker en bønn til KrF om å sikre et raskt regjeringsskifte.

Min bønn til Hareide og Støre er at de ikke frykter Rødt mer enn at de inviterer også dem til samtale. Det trengs hard lut for å unngå at økningen i klodens middeltemperatur ikke overstiger 1,5 grader. Klarer vi det, så vil svalbardrein, isbjørn, korallrevene, iguanene på Galapagos, fattigfolk i Sahelbeltet og kommende generasjoner takke lille Norge.