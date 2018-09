Vi må dempe gebyrveksten

Toril Hofshagen (Norsk Vann) og Helge Eide (KS) har rettet et innlegg mot Huseierne.

Huseierne har i lengre tid arbeidet med å kartlegge det samlede kostnadsnivået for boligeiere. Arbeidet har resultert i Bokostnadsindeksen, der de myndighetsbaserte bokostnadene fra 2010 til 2017 har økt med hele 39 prosent. Det vil si de kommunale avgiftene, eiendomsskatten og avgiftene på strøm.

Samtidig vet vi at kostnadene innenfor feltene strøm og vann vil øke svært mye i de kommende årene. En vesentlig del av kostnadene knytter seg til et enormt vedlikeholdsetterslep, særlig innenfor vann- og avløpssektoren. Norsk Vann og KS har selv estimert det kommunale investeringsbehovet i vann- og avløpsanlegg frem til 2040 til ca. 280 milliarder kroner. Det betyr dobling av gebyrene fram til 2032.

Det er derfor helt nødvendig å foreta en kritisk gjennomgang av kostnadene for å sikre at økningene ikke blir større enn helt nødvendig. En naturlig del av en slik gjennomgang er å se nærmere på finansieringsmodellen for tjenestene.

Gebyrene kan samlet sett ikke overstige kostnadene kommunen har ved å produsere tjenestene, såkalt selvkost. Problemet er at selvkostprinsippet ikke gir noen garanti for effektiv drift, og dersom en kommune driver ineffektivt, vil denne ineffektiviteten bli en del av gebyrgrunnlaget.

Det er derfor Huseierne har foreslått for regjeringen å endre rammene for hvordan kommunene skal beregne gebyret for de sentrale kommunale tjenestene. Umiddelbart må det etableres en sammenligning mellom alle landets kommuner som dokumenterer sammenhengen mellom ressursbruk, kvalitet og effektivitet. Deretter må det settes en ramme for hvor store inntekter den enkelte kommune kan hente ut fra disse kommunale tjenestene, for å tvinge frem innsparinger og større effektivitet.

Eide i KS og Hofshagen i Norsk Vann spør retorisk: Er vann dyrt? Svaret er – det er det ingen som vet. Ganske enkelt fordi KS og Norsk Vann tilsynelatende er uinteressert i å finne svaret. Ingen kan fortelle oss om kommunen vi bor i jobber smart og effektivt. Ingen sammenstiller informasjon som kan fortelle innbyggerne, kommunepolitikerne, rådmannen eller lederne av de lokale vann- og avløpsetatene om de bruker innbyggernes penger på en god måte. Eller om det sløses gjennom ineffektivitet, manglende samarbeid og lite bruk av tilgjengelig teknologi.

Jeg er ganske sikker på at mange innbyggere undrer seg hvorfor KS og Norsk Vann inntar skyttergravene, istedenfor å bidra til å ta de nødvendige grepene for å sikre at tjenestene produseres mest mulig effektivt.