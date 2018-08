Verdikamp blant kristenfolket

Den første helga i august ble Kristelig Folkepartis kommunikasjonssjef Mona Høvset smidd i hymens lenker. Ekteskapet var kirkelig. Vigsler var Geir Jørgen Bekkevold, prest i Den norske kirke og familiepolitisk talsperson i Kristelig Folkeparti.

Dermed ble det et salig leven.

Årsaken er at Høvset giftet seg med en kvinne. Ved å forrette i denne vielsen, trampet Bekkevold rett inn i et sårt punkt for store deler av Kristelig Folkeparti. Det ville vært omstridt nok om han bare var menig stortingsmann, men Bekkevold er attpåtil partiets familiepolitiske talsperson. Og selv om mange KrF-ere har funnet sin fred med homoekteskap, er det få som går så langt som presten Bekkevold. Og for noen er striden ennå ikke over.

Da blir det bråk. Og bråk har det blitt, selv om Bekkevold understreker at han skiller skarpt mellom preste- og politikergjerning, og partileder Knut Arild Hareide sier han gjør det samme. Over 100 utmeldelser er kartlagt de siste ukene. Partiets parlamentariske nestleder Hans Fredrik Grøvan sier til NRK at Bekkevolds handling "burde vært ugjort". Og lederen i Hordaland KrFU har bedt Hareide fjerne Bekkevold som familiepolitisk talsperson.

Hareide var orientert om vielsen på forhånd. Han sier han har full tillit til Bekkevold. Men også at han har "undervurdert sprengkraften" i bryllupet.

I grunnen høres det merkelig ut at Hareide skulle bli særlig overrasket. Hareide selv skapte tross alt lignende oppstandelse i 2016, da han deltok på en såkalt Pride-markering i Oslo, altså på en festpreget støttemarkering for homofil identitet.

Hareides og Bekkevolds valg er også forankret i et kristent verdisyn. Kjærlighet og inkludering overfor marginaliserte grupper er tross alt ikke noe nytt i kristendommens idéhistorie. Selv om å forfølge eller støte ut disse gruppene heller ikke er det.

Men det stemmer nok at det er en grov feil å undervurdere hvordan velgere og politikere som trodde KrF var en bastion for deres konservative syn, opplever Bekkevolds og Hareides handlinger og ord. Hvis partiet ikke lenger setter foten ned for verdiliberale strømninger, går logikken for disse velgerne, hva er da vitsen med partiet i det hele tatt?

Mange kristne velgere vil nok fortsatt si de ser vitsen med KrF. KrFs verdigrunnlag er bredere og dypere enn spørsmålet om homoekteskap. Men det stemmer samtidig at en betydelig del av KrFs velgermasse kanskje vil finne et mer verdiliberalt KrF vanskelig å svelge. Disse velgerne er også i grove trekk de som er mest skeptisk til samarbeid med venstresiden i norsk politikk. Hvilken fløy som vinner denne striden, kan få store konsekvenser for partiets videre veivalg - og dets kamp mot sperregrensa.