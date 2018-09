Starter matmerking for god dyrevelferd

Dyrevernalliansen har laget kriterier for storfe og kyllingproduksjon. Underveis har de fått råd fra bøndene som nå er tatt inn i ordningen, og forskere.

– Minimumskravene til dyrevelferd i norsk regelverk er på ingen måte gode nok for dyra, og derfor er det behov for en forbedring, sier jurist Live Kleveland i Dyrevernalliansen til NRK.

Rema 1000 har finansiert oppstarten av merket med 5,5 millioner kroner og forpliktet seg til å investere ytterligere tre millioner. Også Coop og Norgesgruppen har fått forespørsel om å være med på finansieringen.

Bøndene som ønsker å være med, må betale 10.000 kroner i året, pluss en halv promille av omsetningen. De må også betale for at et sertifiseringsselskap skal kontrollere at de etterlever kravene. Kontrollene skal skje uanmeldt minst én gang i året.

– Det er ikke en merkeordning som virkelig vil løfte dyrevelferden. Til det er den for smal og innebærer store kostnader for bøndene. Vi er opptatt av bedre dyrevelferd for alle dyr, og har stor tro på dyrevelferdsprogrammer, som det allerede finnes for kylling og kalkun, sier leder for Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

