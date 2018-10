Salmonellautbrudd på hester ved hesteklinikk

– Det gjennomføres nå en omfattende kartlegging ved at prøver samles inn fra aktuelle hester. Inntil vi får svar på disse analysene, vil hesteholdet være pålagt restriksjoner. Mattilsynet jobber for å hindre at smitten sprer seg videre. Vi oppfordrer hesteeiere til å ikke flytte hester til andre staller inntil situasjonen er under kontroll, sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet.

Dette er andre gang Mattilsynet finner salmonellasmitte på hester i løpet av kort tid.

– Vi ser veldig alvorlig på dette, ikke minst fordi noen hestehold fra utbruddet i sommer fortsatt ikke er fri for Salmonella. Det foregår omfattende flytting av hester i bransjen, og dette gjør smitteoppklaringen komplisert. Nå er det viktig at hesteeiere tar en rekke forholdsregler så smitten ikke sprer seg videre.

Rådet fra Mattilsynet er å droppe hestearrangementer for å hindre kontakt mellom hester.

– Vårt generelle råd er å hindre mest mulig kontakt mellom hester, og avlysning av hestearrangement er et smitteforebyggende tiltak, sier Jahr.

