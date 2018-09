Pelsboikott på London Fashion Week

British Fashion Council (BFC), som har gjennomført rundspørringen, mener moteskapernes holdningsendring til pels gjenspeiler «kulturelle endringer».

Under London Fashion Week i februar demonstrerte dyrevernere og pelsmotstandere, som anklaget moteskaperne for å ha «blod på hendene».

Torsdag kunngjorde det britiske luksusmerket Burberry at de ikke lenger vil bruke ekte pels i sine produkter.

– Moderne luksus betyr å være sosialt og miljømessig ansvarlig, sa Burberry-sjef Marco Gobbetti.

Aktivistene i People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) gleder seg over motebransjens endrede holdninger.

– Godt gjort av moteskaperne på London Fashion Week som kvitter seg med pels denne sesongen, tvitret de fredag.