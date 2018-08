MDG og SV ber fiskeriministeren svare om ulovleg dumping av lusemiddel

SV og MDG sender no skriftlege spørsmål til den nye fiskeriministeren, Harald Tom Nesvik (Frp), der dei ber om ei vurdering av utslepp gjort av selskapet han nyleg forlét, ifølgje NRK.

Før Nesvik blei utnemnd som fiskeriminister jobba han som kommunikasjonssjef i brønnbåtselskapet Sølvtrans. Selskapet og Nesvik har ifølgje NRK innrømd at det blei tømd avlusingsvatn i eit gytefelt for torsk. Det er forbode, ifølgje Fiskeridirektoratet.

Ifølgje reglar frå mars 2017 må båtar som driv med avlusing av oppdrettsfisk gå minst 500 meter bort frå viktige oppvekstområde for fisk og reker, før dei slepper kjemikaliane ut i havet.

Nesvik seier dette i ein kommentar:

Annonse

– Regelverket for tømming av behandlingsvatn frå brønnbåtar etter at den har forlate oppdrettsanlegget er klart. Eg konstaterer likevel at nokre oppfattar regelverket som uklart. Derfor vil det om kort tid komme ein rettleiar til desse vedtektene.

Han seier han vil svare på spørsmåla frå SV og MDG innan fristen, som er på seks vyrkedagar frå spørsmåla er stilt.

Nesvik tok 13. august over som fiskeriminister etter at Per Sandberg (Frp) trekte seg etter at det blei kjent at han braut fleire sikkerheitsrutinar då han og kjærasten Bahareh Letnes besøkte Iran i juli – utan at hans eige departement eller Statsministerens kontor blei varsla. Sandberg hadde også med seg tenestemobilen.

©NPK