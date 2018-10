Kugalskap oppdaget i Skottland

Regjeringen i Skottland har satt i verk tiltak for å hindre spredning av sykdommen, skriver The Telegraph.

Kugalskap (BSE) ble første gang påvist i Storbritannia i 1986. Sykdommen kan i sjeldne tilfeller smitte mennesker, som kan utvikle Creutzfeldt Jakobs sykdom.

Ifølge den skotske regjeringens sjefveterinær har kugalskapen som er oppdaget «ingen effekt på matsikkerheten».

Sist det ble påvist kugalskap i Storbritannia var i 2015, da en hel besetning storfe måtte slaktes på en gård i Carmarthenshire i South Wales.

Danske myndigheter forventer at Storbritannia følger EU-reglementet og vil avlive og destruere dyrene.

– Det er ikke behov for at vi gjør noe i Fødevarestyrelsen i den anledningen at det er funnet smitte i Skottland. De skotske myndighetene vil nå sørge for å gjøre det som er avtalt i EU-reglene, det vil si å fjerne alle dyr som er født i samme år i den samme besetningen, sier Steen Mortensen, som er utviklingssjef for veterinærer i den danske Fødevarestyrelsen til den danske landbruksavisen Maskinbladet.

I Danmark har det i løpet av historien vært påvist 18 tilfeller med smitten, men det har ikke skjedd siden 1999.

Kugalskap Fakta På engelsk: Mad cow disease. En dødelig overførbar nevrodegenerativ hjernesykdom som begynte å ramme storfe i Storbritannia og Nord-Irland i 1985. Symptomene på kugalskap er atferdsforstyrrelser i form av rastløshet, tendens til aggresjon, ukontrollerte bevegelser, og vanskeligheter med å holde seg på bena. Ved obduksjon kan det påvises typiske sykelige forandringer i hjernen, men smittestoffet forekommer også blant annet i ryggmargen. Angrepne dyr må avlives og destrueres. I januar 2015 ble det bekreftet atypisk BSE hos en 15 år gammel ku i Nord-Trøndelag. Dette er det første rapporterte tilfellet av BSE i Norge. Fra Storbritannia ble det i 1996 rapportert om opptreden av en ny variant av Creutzfeldt-Jakobs sykdom (vCJD) hos menneske, antakelig etter konsum av kjøtt fra dyr med kugalskap. Karakteristisk for denne formen er at den angriper unge mennesker, noe som tidligere nesten aldri forekom. Frem til august 2004 hadde 142 pasienter i Storbritannia avgått ved døden på grunn av vCJD. Kilde: Store Norske Leksikon og Store Medisinske Leksikon