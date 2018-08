Kontantstøtta er sosialpolitikk

Leiarartikkelen i Nationen 14. august var for meg eit lågmål på argumentasjon.

"Siden 1. august 1998 har staten betalt ut 50 milliarder kroner i kontantstøtte til foreldre som ikke benytter seg av sin lovfestede rett til barnehageplass for barna sine," skriv redaktøren, og syner til venstresida sin motstand mot ordninga.

Den gamle SV-politikaren Ottar Brox skreiv ein gong at han ikkje forstod SV sin motstand mot ordninga sidan det etter hans syn var den mest sosialt utjamninga han visste om.

Ser ein i tillegg på kva kvar barnehageplass kostar det offentlege so er det 2,5 gonger so dyrt som kontantstøtta per barn. Staten har spart 125 milliardar i barnehagefinansiering i same tidsrommet. Ein netto gevinst på 75 milliardar.

I tillegg so sparar det samfunnet for mykje ekstra bilkøyring og CO2-utslepp. Born som går i barnehage er også mykje meir utsett for smittepress og det medfører mange sjukedagar for foreldra som må betalast av arbeidsgjevar.

Dersom nokon har fleire ungar under skulepliktig alder so kan staten og sleppa å betala barnehageplass for dei og.

So det er mange gode grunnar til å halda fram med kontantstøtteordninga. Det gjev i alle høve eit stort pluss i statsrekneskapen, og er til stor fordel for alle mellom eitt og to år som slepp stresset med å gå i barnehage kvar dag og verta mykje meir sjuk enn dei som er heime dei to første åra.