Ingrid Espelid Hovig er død, 94 år gammal

Heile Noregs matmor døydde tidleg fredag formiddag, stadfestar Gyldenal forlag til NRK.

Ingrid Espelid Hovig blei kjend heile det norske folk som programleiar for Fjernsynskjøkkenet på NRK. Mellom 1965 og 1996 blei det produsert over 300 episodar av det populære TV-programmet, der Espelid Hovig viste fram matlaging og husstell for fleire generasjonar nordmenn.

Espelid Hovig blei fødd 3. juni 1924 på Askøy utanfor Bergen. Ho tok eksamen i husstell ved Statens lærerinneskole på Stabekk i 1950 og arbeidde som husstellærar, før ho i 1964 blei programsekretær for kosthald, ernæring og forbrukarstoff i NRK.

Gjennom ein lang karriere gav Espelid Hovig ut over 50 kokebøker, den første i 1967 på Det Norske Samlaget.

Ho mottok òg ei rekkje prisar og utmerkingar, både i Noreg og internasjonalt, for arbeidet med mat og ernæring. I 1994 blei ho utnemnt til riddar av 1. klasse av St. Olavs Orden.

I høve 70-årsdagen til Espenlid Hovig byrja Fagleg Matråd same år utdelinga av Ingrid Espelid Hovigs matkulturpris, som blir tildelt personar som gjer ein særleg stor innsats for å formidle norsk mat og matkultur.