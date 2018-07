Hva lønner seg, egentlig?

Det bør vekke allmenn bekymring at produksjon av så vel morsmelk, korn, kjøtt og gulrøtter ikke lønner seg i Norge. Hvordan kan det ha seg at vi likevel vokser opp i et av verdens beste velferdssamfunn?

Samfunnsøkonomi må være et artig fag. Du kan leke med regneark og finne verdien av alt og ingenting. I utredninger og prosjekteringer veies det gjerne for og imot ulike investeringsbeslutninger. Et avgjørende spørsmål er om investeringen lønner seg, samfunnsøkonomisk.

Blir prosjektet ansett som samfunnsøkonomisk ulønnsomt, skal det mye til for å få det realisert.

Problemet er at svært lite i det norske samfunnet er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Dobbeltspor i intercity-trianglet på Østlandet er ulønnsomt. Hvis det ikke lønner seg å bygge ut kollektivtrafikk i landets tettest bebodde område, kan vi bare tenke oss hvor tåpelig samfunnsøkonomene synes det vil være å rassikre en fylkesvei i en fjordtarm på Vestlandet.

At innvandrere ikke lønner seg er et for lengst akseptert faktum. Som journalist Jon Hustad oppsummerte i en kronikk i Aftenposten i fjor: «Innvandrarar bør ha ei gjennomsnittsinntekt på litt over 600.000 kroner i året i 45 år før dei går i null. Det gjer svært få.»

Regnestykket var basert på Brochmann-utvalgets rapport, som viste en kvinne som kommer fra Afrika eller Asia vil koste det offentlige 11,6 millioner kroner.

Nå er det ikke bare kvinner fra fjerne strøk som er en belastning på det norske samfunnsregnskapet. Også norskfødte kvinner er ulønnsomme. Datasettet fra Statistisk sentralbyrå viser hvor mye folk bidrar med til det offentlige, sammenlignet med hvor mye de får tilbake gjennom livsløpet.

Konklusjon: Kvinner koster samfunnet 136.000 kroner per år. Når sant skal sies, lønner det seg ikke med oss menn heller. Vi koster 23.000 kroner i året. Fordi vi jobber mindre deltid, samt lever kortere, koster vi bare litt mindre enn våre bedre halvdeler.

Annonse

Ergo, ingen ting lønner seg i dette landet. Det beste, sett i et økonomisk perspektiv, er å pakke sammen, slukke lyset og reise ut. Formodentlig til nye negative samfunnsøkonomiske analyser. Som vi har sett er innvandring utrolig kostbart, og da må vel utvandrede nordmenn ligge de nye vertsnasjonene adskillig til last også.

Noe av det mest ulønnsomme vi kan gjøre, er visstnok å ta vare på matjorda vår.

Nå er neppe dette noe aktuelt scenario. Vi nordmenn, gamle som nye, vil fortsette å klore oss fast til berget til tross for alle økonomiske dommedagsprofetier. Hvis vi våger å frigjøre oss fra økonomenes regnemodeller, kan det til og med hende vi får det godt, også.

Det forutsetter at vi for eksempel slutter å se på norsk landbrukspolitikk som et «velferdstap», slik samfunnsøkonomene i den såkalte Produktivitetskommisjonen vil ha det til. Økonomene regnet seg fram til at samfunnets kostnad for norsk matproduksjon er på 40 milliarder kroner i året, selvsagt alt for mye etter deres smak.

Kommisjonens resept for å produktivitetseffektivisere Norge var blant annet å bygge ned importvernet, avvikle jordbruksavtalen og myke opp jordvernet. Noe av det mest ulønnsomme vi kan gjøre, er visstnok å ta vare på matjorda vår for de kommende generasjonene. Det går nemlig på bekostning av mer samfunnslønnsom bruk av arealet, som å bygge veier, boliger eller næringsbygg (men ikke dobbeltspor, da).

Oppsummert Ulønnsomt 1 Matproduksjon er samfunnsøkonomisk ulønnsomt, hevdes det. Det gjelder både kjøtt, korn og morsmelk, skal vi tro økonomene. Tapsprosjekt 2 Sannheten er at svært lite lønner seg i dette landet, dersom en skal legge samfunnsøkonomiens regnemåter til grunn. Til byen 3 Det vi etter sigende vil tape minst på, er om alle klumper seg sammen i støre byer. Verdiskapingen i Oslo er 70 prosent høyere enn landsgjennomsnittet.

Hva er det egentlig som lønner seg? Skal vi tro økonomene er det lite eller ingenting. Men det vi visstnok taper minst på, er å klumpe oss sammen i store byer. Bruttoproduktet per innbygger er ifølge regnearket høyest i Oslo, mer enn 70 prosent over landsgjennomsnittet.

Det er altså i Oslo verdier skapes. Der har de gode lønninger som gjør at de kan kjøpe dyre tjenester av hverandre, de flytter kanskje på noen verdipapirer til god avkastning og de bruker ikke minst årsverk på å regne på saker og ting. Samfunnsøkonomiske analyser er en verdiskapende produksjon, det også.

Så kan vi andre sette oss på det ensporede toget (om du har noe slikt i nærheten) og flytte til byen. Så kan det hende at vi blir litt lønnsomme likevel, i alle fall de av oss som er menn.

Når den dagen kommer da jeg blir overbevist om at oljen utenfor kysten, energien i vassdragene, fisken i havet, mineralene i fjellet og biomassen i skogen, husdyrene og matvekstene våre ikke representerer noen som helst verdi, skal jeg gladelig emigrere til Oslo.