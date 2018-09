Dropper nominasjon til Viken

Fylkeslagene i Akershus, Buskerud og Østfold Senterparti legger prosessen med nominasjon til fylkestingsvalget i Viken på is.

– Vi ser at Viken går mot havari. Folk vil ikke ha denne sentraliserende og dyre giganten, sier fylkeslederne Kari Anne Sand i Buskerud Sp, John-Erik Vika i Akershus Sp og Simen Gjølsjø i Østfold Sp i en felles pressemelding.

Fylkeslederne peker på flertallet i fellesnemnda for å fryse den politiske prosessen med Viken og at Stortinget behandler saken på nytt i løpet av høsten.

– Stortinget må reversere Viken. Folk i Akershus, Buskerud og Østfold kan være trygge på at Senterpartiet står på for folkestyre og tjenester nær folk, sier fylkeslederne.

Annonse

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har uttalt at han mener slaget om regionene ikke er over og at partiet kommer til å legge fram et forslag som handler om å se på hele regionreformen på nytt.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) har utsatt prosessen med å slå sammen Finnmark og Troms etter at begge fylkene kastet kortene.

Da Finnmark nektet å velge medlemmer til fellesnemnda, og Troms svarte med å be Mæland overta, la Mæland hele prosessen på is i påvente av en ny avklaring i Stortinget.

Hvorvidt Viken følger etter og legger sitt arbeid på is, vil tidligst få sin formelle avklaring i oktober.