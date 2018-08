Dette er ikke greit, Erna

Erna Solberg brukte et par uker på å komme på offensiven i Iran-affæren. Hun har vært kritisert for å være lavmælt i kritikken, enten det gjelder egne mannskaper eller internasjonale bøller.

Men nå drister hun seg frempå med sterke ord. Ord som betyr noe fra en statsminister.

Ikke mot Per Sandberg, som kompromitterte nasjonal sikkerhet gjennom å ta med jobbtelefonen til Iran (det er lov å gjøre feil).

Ikke mot regimet i Iran (som Norge er "kritisk" til) eller i Kina (regjeringen ønsker ikke å møte enken etter fredsprisvinner-dissident Liu Xiaobo).

Men mot dem som sørget for at sikkerhetsglippen ble kjent.

"Norske journalister er så blodtørstige for å få svar", sa Norges statsminister til NRK tirsdag. Hun viste til Politiets Sikkerhetstjeneste.

– Av hensyn til rikets sikkerhet er det PST som må vurdere hva vi kan si. Vi må ikke offentliggjøre ting som må holdes tilbake av hensyn til sikkerhetstjenestene, sa Solberg til pressen i Arendal.

Annonse

Av hensyn til rikets sikkerhet var det PST som vurderte at også Per Sandberg burde sikkerhetsbriefes før to utenlandsturer. Den gang var rikets sikkerhet så lite viktig i Solbergs kabinett at Sandberg droppet hele briefingen, ifølge TV 2. På vegne av en annen statsmakt er regjeringens hensynsfullhet tilbake på plass.

Blant de hemmelige tingene som noen har vært frekke nok til å spørre om, er hvorvidt fremmede makter har kommet seg inn på Per Sandbergs telefon, og om informasjon på telefonen er tappet.

Selv resepsjonisten i PST kunne ha fortalt Solberg at den som har kommet seg inn på en statsråds telefon, vet det allerede før norske medier melder om det. Og at fremmede lands etterretning ikke leter i avisen etter statsråder de kan begynne å avlytte.

Erna Solberg har utidig nok også fått spørsmål fra Stortinget (som formodentlig kalles "Blodbanken" ved Statsministerens kontor) om sikkerhetsrelaterte spørsmål. Hva gjorde hun for eksempel da en statssekretær i juni i år beskrev en statsråd som et potensielt sikkerhetsproblem? Snakket hun med Per Sandberg? Ringte hun PST? Så hun "Prince of Persia" i blu-ray?

Det kan for svingende ikke annet en bedre rikets sikkerhet om offentligheten får svar på dette.

Jeg sover godt med min angivelige blodtørst. Det er snart elgjakt. Dessuten har jeg hørt verre. En kvinnelig herværende næringslivsleder sa en gang at hun ville knuse kneskålene mine om jeg ringte henne hjemme igjen (jeg hadde ringt én gang).

Men de som står eller henger i cellene i Teherans fengsler, de sover ikke i natt. De kunne vel ha fortjent at statsministeren i Fridtjof Nansens, kong Haakons og C.J. Hambros land hadde snakket fra den rene norske levra rett til regimet og deres undertrykkere og torturister. Men de blodtørstige, det er altså norske journalister.

Bahareh Letnes spør seg om Norge er bedre enn Iran. Erna Solberg bidrar til tvilen hennes.