Den «beste» sykkelen

Lenge før import av kinesiske produkt og delar eingong var på tankestadiet, var fabrikkar over heile Noreg i gang med å produsere det aller meste nordmenn trong av forbruksvarer og utstyr etter krigen. Blant dei masseproduserte norske produkta det var stort behov for, var syklar. Og her trona Øglænds sykkelfabrikk desidert øvst, med ein produksjon av svimlande 75.000 syklar årleg i etterkrigstida. Bedrifta var grunnlagt allereie i 1892, starta fabrikk med eigenproduksjon i 1906 og lanserte merket Den beste sykkel (DBS) i 1932.

400 arbeidarar

I 1949 var Sandnes i Rogaland episenteret for norsk sykkelproduksjon. Øglænds enorme lokale husa 400 arbeidarar som jobba på spreng for å få unna bestillingane. Det var nemleg eit skrikande behov for syklar etter krigen, då sykkelproduksjonen nærmast hadde stått stille. Og Øgland produserte alt dei kunne, både av fiks ferdig monterte syklar og rammer og delar til sportsforretningar og monteringsverkstader i landet.

Bladet Aktuell besøkte Øgland for å sjå nærare på korleis moderne sykkelproduksjon gjekk føre seg, no som industri og produksjon igjen gjekk for full styrke i åra etter krigen.

«Under normale forhold har Øglænds sykkelfabrikk kapasitet nok til å dekke landets behov for denne forbruksartikkelen. Etter krigen har alle sportsforretninger hatt lange lister av folk som har villet kjøpe sykler. Ventetiden var lang til å begynne med, og enda har etterspørselen et pent forsprang på tilførselen, men det knappes inn for kvar dag, og i løpet av neste år regner en med at produksjonen skal innhente behovet og at en kunde skal kunne gå inn i en forretning, kjøpe en sykkel og trille hjem på den rett fra butikken,» forklarte Aktuells utsende reporter Jostein Nyhamar.

Produksjon i tre etasjar

Å ta igjen etterslepet og dekke det framtidige sykkelbehovet til nordmenn kravde både rasjonell produksjon og nøyaktig planlegging. «Svikt i et eneste lite produksjonsledd» ville føre til tomgang og forseinkingar, skreiv Aktuell.

Fabrikken var heldigvis konstruert og innreia med tanke på nettopp smidig og effektiv produksjon. Svære automatiske dreiemaskiner, som på dette tidspunktet var dei mest moderne i sitt slag i Noreg, blei fora med råmaterialar og spytta ut ferdige delar. «Med skjærene hvin borer de automatiske verktøyene seg inn i materialstengene (…) lekende lett, som en kniv gjennom smør».

Jostein Nyhamar, Aktuells utsende reporter

Over tre etasjar gjekk produksjonen føre seg. Det var éi avdeling for framstilling av felgar og skjermar, éi avdeling for rammer, éi for alle småkomponentane og éi for fornikling, forkromming eller lakkering.

Bladet Aktuell kunne fortelje at Øglands sykkelfabrikk no hadde byrja å bruke aluminium: «Fra syklistenes synsvinkler har aluminium den fordel at sykkelen blir lettere, en fordel som verdsettes særlig høyt i motbakker.»

Den er en sportsartikkel som gir sin eiermann glede og avspenning.

Alle dei ulike delane som ikkje skulle sendast av garde til andre bedrifter, hamna til slutt i den store montasjehallen i annan etasje der syklane blei sett saman: «Felgene får sin krans av eiker, salene blir gjort ferdige med fjærer og skinntrekk, bremsene blir montert. Etter hvert går alt sammen til sykkelmontørene, hvor sykkelen skapes av raske og kyndige hender.»

Til glede og avspenning

Deretter var det kort veg til sykkelforretninga, der kundane stod i kø for hente splitter nye syklane.

«Sykkelen er blitt allemannseie i dag», skreiv Aktuell, og skildrar sykkelen som eit transportmiddel «som mange er helt avhengig av for sitt arbeid». Vidare roste bladet sykkelen slik: «Den er en sportsartikkel som gir sin eiermann glede og avspenning. Og bortsett frå at den er et greit og lettvint framkomstmiddel, har den andre tiltalene egenskaper: Den er rimelig i innkjøp, enkel å vedlikeholde og velsignet billig i drift.»

Då Øglænd hadde klart å komme à jour med behovet for tohjulingar som nordmenn hadde, byrja bedrifta i 1949 å eksportere syklar. Øglænd fortsette sykkelproduksjonen i mange år. I 1989 blei Øglænd DBS AS seld til Monark, og produksjonen av syklar i Sandnes er lagt ned.