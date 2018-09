Damping er gull for gulrotbonde i Vestfold

Kvelde. – Resultatet er helt fantastisk. Gulrotavlinga i jorda som er dampet er faktisk 41 prosent større enn avlinga på åker som ikke er behandlet med damp, sier en glad Kari Fuglestein til Nationen og legger til:

– Dampen tar knekken på både sopp og ugress i gulrotåkrene våre – uten at vi trenger sprøyte.

Klar og skarp septembersol lyser opp den store gulrotåkeren hennes på gården Nes i bygda Kvelde i Larvik kommune. Her deltar mellom 30 og 40 personer i disse dager i innhøstingen av små gulrøtter – også kalt knaskerøtter.

Først ut i Norge

På den store flate gulrotåkeren mellom elv og berg i det frodige Vestfold-landskapet er det ingen maskiner. Her høstes absolutt hele avlingen av små og smakfulle gulrøtter for hånd.

– I samarbeid med et par andre grønnsaksbønder i området dyrker vi denne sesongen rundt 300 mål med knaskerøtter, sier Kari Fuglestein.

Sammen med Tor Fuglestein er hun først ute i Norge med produksjon av nettopp slike minigulrøtter – og sammen har de etablert sitt eget firma Knaskerøtter AS.

De søte, saftige knaskerøttene fra Vestfold er siden blitt en markedssuksess – som i dag distribueres gjennom Gartnerhallen og Bama, pluss noen andre aktører, til butikker og ulike institusjoner over hele landet.

Til hele matvarekjeden

– Vi har kunder i hele matvarekjeden; kjedebutikker, storkiosker, bensinstasjoner, matkasser, storhusholdning og helsestasjoner. Knaskerøttene våre selges over alt. Mye brukes også som pausemat på hoteller og i ulike firma og institusjoner, sier Kari Fuglestein.

På gården Nes prøvde de i startfasen innhøsting med maskiner – men fant fort ut at kvaliteten blir mye bedre når de tar opp de små gulrøttene manuelt.

Tonn på tonn med minigulrøtter samles i storkasser – som fraktes til eget pakkeri. Her er rundt 25 personer sysselsatt med vasking, sortering og pakking av de populære knaskerøttene.

Gulrotavlinga i dampet jord er faktisk 41 prosent større enn avlinga på udampa åker. Gull med gulrot

25 ansatte i eget pakkeri

– Vi har utviklet denne produksjonen av gulrøtter over år – og var nok først i verden med akkurat denne typen små gulrøtter, sier Tor Fuglestein.

Bonden på Nes er også først ut i Norge med å prøve ut dypdamping av åkrene med en ny jorddampmaskin. Den er utviklet av erfarne grønnsaksbønder i Vestfold som har dannet firmaet Soil Steam International (SSI). Aktørene her jobber i disse dager på spreng for å få jordmaskinen klar for markeder i både Amerika og Europa.

Åkerdamp-pionerer

– Da vi fikk spørsmål av gründerne i sandefjordfirmaet SSI om å prøve damping av gulrotåkrene, sa vi ja med en gang. I fjor dampet vi et mindre felt. I år en hel åker – og resultatet ser veldig bra ut, sier Tor Fuglestein.

– Etter damping ble jorda 100 prosent ugressfri. Vi har heller ikke sett antydning til soppangrep enda. Hele gulrotåkeren som er dampet er nå høstet og alt er lagret på kjøl, sier Kari Fuglestein.

– Damp gir mye større avling

Forsøkene som viser at gulrotavlinga i dampet jord er hele 41 prosent større enn avlinga i udampa åker skaper stor glede og optimisme på gulrotgården i Kvelde:

– Nå gjenstår det å se hvordan kvaliteten på gulrota fra dampet jord holder seg på lager utover vinteren – både i forhold til soppangrep og eventuelt insektstikk, sier Tor Fuglestein.

ed så gode resultat kommer vi til å satse på åkerdamping på hele gulrotarealet vårt på sikt. Vil dampe alt

Etter en svært solrik sommer, med store krav til vanning på grønnsaksåkrene, er innhøstingen av de populære små og saftige gulrøttene snart ferdig.

Annonse

– I år har vi rundt 40 personer til å høste 300 mål. Rundt ti mål har vi prøvd ut med dypdamping denne sesongen, sier Kari Fuglestein.

1400 tonn knaskerøtter årlig

I år regner Kari og Tor med å høste rundt 800 tonn knaskerøtter i Vestfold. I tillegg importerer de rundt 600 tonn knaskerøtter i vinterhalvåret fra en bonde i Portugal som produserer for Knaskerøtter AS.

De innovative bøndene på gården Nes er også aller først ut med å teste den nye jorddampmaskinen til SIS – som landbruksaktører verden over har fått interesse for.

– Vi trenger bønder som er villige til å teste ut damping for oss. Derfor er vi svært glade for at Kari og Tor stiller opp, sier Hans Kristian Westrum, som er styreformann i Soil Steam International AS.

– Oppsiktsvekkende resultat

At avlingen på dampet areal gulrøtter på Nes viser seg å være 41 prosent større enn på udampa karakteriserer Westrum som både unikt og enormt.

– Resultatene hos Kari og Tor Fuglestein er de beste vi har oppnådd så langt i Norge. Selv om forsøk i andre land viser over 100 prosent avlingsvekst i enkelte tilfeller, er tallene fra Kvelde oppsiktsvekkende. Tenk hva en slik metode og maskin kan bety for matproduksjonen i verden, sier Westrum.

Han opplyser til Nationen at det var faren hans, Kjell Westrum, som for rundt 20 år siden begynte sammen med to andre Vestfold-bønder, Arvid Laksesvela og Olav Wirgenes, å arbeide med ideen om å dampe jorda.

Innovative grønne gründere

– De hadde som mange andre problemer med ugress og sopp – og ville finne et bærekraftig alternativ til sprøytemidlene. All fritid ble brukt på forsøk med å sterilisere jorda – uten kjemikalier. Til slutt endte de opp med damp, sier Westrum.

Ingen av grønnsaksbøndene hadde tid eller ressurser til å videreføre dette arbeidet fullt og helt. For fire år siden valgte Westrum å gå inn i prosjektet.

– Jeg kjente til kompetansen som allerede var der – samt det enorme ønsket for en løsning uten bruk av sprøytemidler. Framtidig jordbruk må være uten skadelige kjemikalier for mennesker og natur. Derfor føler jeg en sterk motivasjon for å videreføre nettopp dette arbeidet, sier Westrum.

– Oppfyller seks av FNs bærekraftsmål

Han samlet etter hvert et team med ressurspersoner som i fellesskap har utviklet og bygd dampmaskinen som nå testes ut på gården Nes og hos andre grønnsaksbønder i Vestfold og Buskerud.

– Både i Norge og resten av verden blir det kastet enorme mengder mat fordi den råtner. Størsteparten av dette er frukt og grønt. Dersom vi kan gjøre noe med lagringstiden på produktene vil det være svært viktig, sier Westrum og legger til:

– Når vi damper jorda blir soppen borte. Det gjør at grønnsakene varer lengre. Vi har flere resultater som viser at grønnsaker fra dampet jord holder seg flere måneder lengre.

Raskere og mindre energikrevende

På forsommeren var Westrum invitert til FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) i Italia for å informere om hva dampprosjektet i Sandefjord kan bety for global matproduksjon.

– Det viser seg at den nye maskinen vår påvirker 6 av FNs 17 bærekraftsmål positivt. Det er det faktisk ikke mange maskiner eller selskaper i verden som gjør, sier Westrum.

Folkene i SSI jobber nå på spreng for å få en dampmaskin som arbeider både raskere og mindre energikrevende.

– Målet vårt på sikt er også å minske CO₂-avtrykket ved å erstatte diesel og propan med hydrogen og trepellets, sier Westrum.

Vil dampe all åkerjord

De to grønnsaksbøndene på Nes gleder seg på sin side til å bruke damp på enda mer åkerjord i årene som kommer:

– Med så gode resultat kommer vi til å satse for fullt på åkerdamping på hele gulrotarealet på sikt. Dette er framtida. Damping er spesielt viktig i et land som Norge med så lite jord som kan dyrkes med frukt og grønnsaker. Med damp kan vi dyrke samme kultur på åkeren i tre år framover – og det gir muligheter for bedre vekstskifte, sier Tor Fuglestein.

Fakta Knaskerøtter AS Firma i Kvelde i Vestfold startet av Kari og Tor Fuglestein. Leverer årlig rundt 1400 tonn minigulrøtter til hele landet. Sysselsetter 25 personer i eget pakkeri og rundt 40 sesongarbeidere i innhøsting. Først ute i Norge med dypdamping i større åkerfelt. Her viser forsøkene en avlingsvekst på hele 41 prosent.